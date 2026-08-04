В России из-за нехватки топлива закрылись уже сотни АЗС: переработка нефти упала до минимума

С января по август в России прекратили работу 322 автозаправочных станции, что на 70% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году. Массовые закрытия АЗС и введение лимитов на продажу топлива возникли из-за сокращения объемов переработки нефти после повреждения 26 российских НПЗ. Нефтепереработка упала до минимума за 24 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Масштабы закрытия заправок

В общей сложности остановка затронула 1,2% от 28,4 тыс. действующих АЗС в стране. По данным "ОМТ Консалт", больше всего пострадали крупные независимые сети, такие как "Газойл", "Росгаз", "Звезда", Tamic Energy и ММК Petrol, где закрылось 105 точек. Среди средних и мелких сетей прекратили работу 69 и 82 АЗС соответственно.

Вертикально интегрированные компании ("ЛУКойл", "Татнефть", "Газпромнефть", ННК, "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпром") остановили 67 станций. Еще 214 АЗС остаются на ремонте в прошлом году.

Причины сокращения производства

Кризис возник вследствие метких ударов украинских беспилотников, которые вывели из строя 26 нефтеперерабатывающих предприятий. К концу июля к полноценной работе вернулись лишь 8 НПЗ, 11 возобновили производство частично, а 7 продолжали простаивать.

По оценке EA Analytics, объем нефтепереработки в РФ упал до 3,6 млн баррелей (572,36 млн л) в сутки, что является самым низким показателем с мая 2002 года. Это на треть ниже нормы 2020-2025 годов, когда летний показатель составлял 5,3-5,6 млн баррелей (842,63-890,33 млн л) в сутки.

Дефицит и реакция рынка

Топливный дефицит охватил регионы от Сибири до Калининграда. На АЗС ввели лимиты по продаже топлива в одни руки. Средняя биржевая стоимость АИ-92 за первую половину 2026 г. выросла на 18% и достигла 63,7 тыс. рублей за тонну.

По словам Марата Муртазина из "Нефтяного клуба Санкт-Петербурга", нефтяные компании отдают приоритет своим заправкам, поэтому дефицит бензина для независимых сетей продолжается и заставляет их закрываться.

Владельцы закрытых АЗС уже начали активно выставлять их на продажу. Цены на станции колеблются от 1 млн. до 150 млн. рублей (около $1,9 млн.).

Ранее сообщалось, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей переработки нефти РФ. Повреждения ряда крупных НПЗ сохраняются неделями или месяцами, что способствовало острейшему топливному кризису в России со времен распада СССР.