В Росії через брак палива закрилися вже сотні АЗС: переробка нафти впала до мінімуму

З січня по серпень у Росії припинили роботу 322 автозаправні станції, що на 70% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Масові закриття АЗС та запровадження лімітів на продаж палива виникли через скорочення обсягів нафтопереробки після пошкодження 26 російських НПЗ. Нафтопереробка впала до мінімуму за 24 роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Масштаби закриття заправок

Загалом зупинка торкнулася 1,2% від 28,4 тис. діючих АЗС у країні. За даними "ОМТ Консалт", найбільше постраждали великі незалежні мережі, такі як "Газойл", "Росгаз", "Зірка", Tamic Energy та ММК Petrol, де закрилися 105 точок. Серед середніх та дрібних мереж припинили роботу 69 та 82 АЗС відповідно.

Вертикально інтегровані компанії ("Лукойл", "Татнафта", "Газпромнефть", ННК, "Роснефть", "Сургутнафтогаз" і "Газпром") зупинили 67 станцій. Ще 214 АЗС залишаються на ремонті з минулого року.

Причини скорочення виробництва

Криза виникла внаслідок влучних ударів українських безпілотників, які вивели з ладу 26 нафтопереробних підприємств. На кінець липня до повноцінної роботи повернулися лише 8 НПЗ, 11 відновили виробництво частково, а 7 продовжували простоювати.

За оцінкою EA Analytics, обсяг нафтопереробки в РФ впав до 3,6 млн барелів (572,36 млн л) на добу, що є найнижчим показником з травня 2002 року. Це на третину нижче за норму 2020–2025 років, коли літній показник становив 5,3–5,6 млн барелів (842,63–890,33 млн л) на добу.

Дефіцит та реакція ринку

Паливний дефіцит охопив регіони від Сибіру до Калінінграда. На АЗС ввели ліміти на продаж палива в одні руки. Середня біржова вартість АІ-92 за першу половину 2026 року зросла на 18% і досягла 63,7 тис. рублів за тонну.

За словами Марата Муртазіна з "Нафтового клубу Санкт-Петербурга", нафтові компанії віддають пріоритет власним заправкам, тому дефіцит бензину для незалежних мереж триває і змушує їх закриватися.

Власники закритих АЗС вже почали активно виставляти їх на продаж. Ціни на станції коливаються від 1 млн до 150 млн рублів (близько $1,9 млн).

Раніше повідомлялося, що українські удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу понад 30% фактичних і близько 45% номінальних потужностей нафтопереробки РФ. Пошкодження низки великих НПЗ зберігаються тижнями або місяцями, що сприяло найгострішій паливній кризі в Росії з часів розпаду СРСР.