Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 31 серпня

Станом на 31 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, лохину та малину залишаються високими. Кавуни продають за низькою ціною, а дині подорожчали. Вартість винограду, яблук, бананів, лимонів та апельсинів не змінилася.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 31 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 16-40 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 140-160 грн +0% Лохина 190-230 грн +5% Виноград 60-110 грн +0% Кавуни 8-10 грн +0% Дині 25-30 грн +21,74%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 36,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік збору полуниці вже давно минув, тому ціни на неї залишаються на високому рівні — 140–160 грн/кг. Вартість малини становить 200–260 грн/кг, а ожину реалізують у середньому по 150 грн/кг.

Лохина подорожчала на 5%. Її відпускають в середньому по 210 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Найдорожчою ягодою залишається брусниця, кілограм якої коштує 270–290 грн. Натомість ціни на кизил впали одразу на 40% і становлять 80–100 грн/кг.

Серед кісточкових фруктів майже на 8% подорожчали абрикоси — їх пропонують за ціною 60–80 грн/кг. Ціни на персики залишаються стабільними і тримаються в межах 40–70 грн/кг. Вартість сливи впала майже на 30% до 18-50 грн/кг.

На 10% зросли ціни на українські груші до 45-70 грн/кг. Вітчизняний виноград продають по 60–110 грн/кг.

У сезон баштанних культур ціни на кавуни залишаються низькими та становлять 7–10 грн/кг. Водночас через скорочення пропозиції та високий попит з боку покупців дині здорожчали майже на 22% — їхня середня вартість становить 28 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара. Яблука можуть подорожчати через скорочення запасів минулорічного врожаю у сховищах українських господарств. Водночас новий сезон може дати більший урожай, ніж торік.

Більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже майже пройшли сезонний мінімум цін. Після завершення масового збору вони можуть подорожчати.

Ціни на малину та лохину залишатимуться високими через вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай. Значного здешевлення цих ягід не очікується.

Крім того аналітики не очікують помітногозростання цін на кавуни найближчим часом. Підвищити їх зможуть переважно виробники якісних кавунів, пропозиція яких на ринку залишається обмеженою. Водночас кавуни вагою понад 5 кг можуть дешевшати й надалі, оскільки фермери намагатимуться швидше продати накопичені обсяги продукції.