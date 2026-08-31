Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 31 серпня

Станом на 31 серпня 2026 року в Україні значно подорожчали огірки та помідори. Серед овочів борщового набору ціна капусти зросла, а цибулі – знизилася. Вартість картоплі та моркви не змінилася.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 31 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 11-13 грн +0% Цибуля 12-14 грн -7,14% Морква 12-14 грн +0% Капуста 18-22 грн +11,11% Помідори 25-40 грн +16,67% Огірки 40-50 грн +164,71%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші огірки по 49,79 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше

Серед усіх овочів для борщового набору знизилася вартість лише цибулі — її реалізують по 12–14 грн/кг, що майже на 24% дешевше, ніж тижнем раніше. Капуста подорожчала до 18-22 грн/кг.

Тим часом морква стабільно коштує 12–14 грн/кг, буряк продають у середньому по 11 грн/кг, а ціни на картоплю встановилися на рівні 11–13 грн/кг.

Кабачки пропонують по 33–37 грн/кг. Цінники на баклажани підскочили на понад 13% — до 40–45 грн/кг. Натомість цвітна капуста втратила в ціні 18,18%, її продають по 40–50 грн/кг.

Також знизилися ціни на солодкий перець: кілограм сорту "Геркулес" коштує в середньому 45 грн, а "Білозірка" — 35 грн. Водночас на 25% подорожчав червоний гострий перець — до 130–200 грн/кг.

Ціни на огірки злетіли одразу майже на 165% — цей овоч коштує в межах 40–50 грн/кг. Помідори також подорожчали — в середньому за кілограм просять 35 грн.

Вартість капусти броколі, кабачків, цукіні та кукурудзи залишилася на попередньому рівні.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.