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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 31 серпня
Станом на 31 серпня 2026 року в Україні значно подорожчали огірки та помідори. Серед овочів борщового набору ціна капусти зросла, а цибулі – знизилася. Вартість картоплі та моркви не змінилася.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 31 серпня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|11-13 грн
|+0%
|Цибуля
|12-14 грн
|-7,14%
|Морква
|12-14 грн
|+0%
|Капуста
|18-22 грн
|+11,11%
|Помідори
|25-40 грн
|+16,67%
|Огірки
|40-50 грн
|+164,71%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші огірки по 49,79 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Серед усіх овочів для борщового набору знизилася вартість лише цибулі — її реалізують по 12–14 грн/кг, що майже на 24% дешевше, ніж тижнем раніше. Капуста подорожчала до 18-22 грн/кг.
Тим часом морква стабільно коштує 12–14 грн/кг, буряк продають у середньому по 11 грн/кг, а ціни на картоплю встановилися на рівні 11–13 грн/кг.
Кабачки пропонують по 33–37 грн/кг. Цінники на баклажани підскочили на понад 13% — до 40–45 грн/кг. Натомість цвітна капуста втратила в ціні 18,18%, її продають по 40–50 грн/кг.
Також знизилися ціни на солодкий перець: кілограм сорту "Геркулес" коштує в середньому 45 грн, а "Білозірка" — 35 грн. Водночас на 25% подорожчав червоний гострий перець — до 130–200 грн/кг.
Ціни на огірки злетіли одразу майже на 165% — цей овоч коштує в межах 40–50 грн/кг. Помідори також подорожчали — в середньому за кілограм просять 35 грн.
Вартість капусти броколі, кабачків, цукіні та кукурудзи залишилася на попередньому рівні.
Прогноз цін
Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.
Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.
Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.
Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.