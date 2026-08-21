Чи буде дефіцит картоплі в Україні: прогноз урожаю та цін

В Україні восени картоплі може бути достатньо, однак уже взимку та навесні 2027 року ринок може зіткнутися з дефіцитом якісної товарної продукції. У грудні–лютому вартість картоплі може зрости на 25-40%.

Про це Delo.ua повідомила директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) та керівниця сайту Міжнародної інформаційно-аналітичної платформи EastFruit Катерина Звєрєва.

Чи справді Україна може втратити 30% урожаю картоплі

Станом на другу половину серпня аналітики EastFruit помірковано ставляться до твердження, що Україна вже втратила 30% урожаю картоплі. Масове збирання середніх і пізніх сортів ще не завершене, тому остаточно оцінити врожай поки неможливо, зазначила Звєрєва.

Найбільш критичний період для формування врожаю картоплі - це бутонізація, цвітіння та початок бульбоутворення, які у багатьох областях України цього року припали на дефіцит вологи та хвилі дуже високих температур.

Для картоплі це особливо небезпечно, оскільки вона має відносно поверхневу кореневу систему. При тривалих температурах понад +35–37 °C рослина фактично переходить у режим виживання, адже значна частина води витрачається на транспірацію та охолодження, а приріст бульб сповільнюється, пояснила Звєрєва.

Інститут картоплярства фіксував навіть на зрошенні втрати близько 7 т/га після шестиденного температурного стресу.

"На мою думку, варто говорити не про "30% втрат по Україні", а про дуже нерівномірний урожай 2026 року. На полях із зрошенням, правильно підібраними сортами, якісним насіннєвим матеріалом і технологічним контролем результати можуть бути цілком прийнятними", - сказала директор з розвитку УПОА.

Водночас на богарних площах (ділянки землі в сільському господарстві, які не мають штучного поливу), особливо на легких ґрунтах, недобір може бути значним.

Це головне в сезоні, адже для професійного картоплярства вода є стратегічним ресурсом і головним фактором доступу до самого картопляного бізнесу. Уже цього року виробники в центральних регіонах прямо говорять, що без зрошення промислове вирощування картоплі стає практично неможливим.

"Тому врожай 2026 року, найімовірніше, буде слабшим за дуже вдалий для багатьох виробників 2025 рік, але говорити сьогодні про загальнонаціональне падіння на третину передчасно", - заявила Звєрєва.

Чому менший урожай не обов'язково означатиме дорожчу картоплю

На початку липня аналітики EastFruit фіксували відпускні ціни виробників приблизно на рівні 12–20 грн/кг. За тиждень вони знизилися в середньому на 15% через активізацію збирання та збільшення пропозиції, зазначила експертка.

Наприкінці липня закупівельна ціна на окрему продукцію, яку фермери реалізовували безпосередньо з поля, опускалася навіть до 6,5–7 грн/кг.

"Це дуже показово: навіть у сезон, коли ми говоримо про проблеми з урожайністю, під час масового копання ціна може знижуватися. Причина проста - картоплю потрібно реалізувати, а достатніх потужностей для професійного зберігання немає у значної частини виробників", - заявила Звєрєва.

Тому, за аналітичними спостереженнями, у вересні - першій половині жовтня, коли одночасно збираються великі обсяги, пропозиція традиційно буде максимальною.

"За відсутності погодних ризиків під час збирання я не очікую в цей період справжнього дефіциту. Навпаки, ринок може перебувати під тиском пропозиції", - прогнозує Звєрєва.

Наприкінці осені та взимку ситуація зміниться. З ринку поступово піде продукція господарств без сховищ, почнуть проявлятися втрати при зберіганні, а покупці будуть платити вже не просто за кілограм картоплі, а за стабільну якість, калібр, сорт, упаковку та можливість регулярного постачання.

Тому ціновий розрив між картоплею "з поля" та якісною картоплею із професійного сховища цього сезону може стати більшим, ніж зазвичай. Це означатиме поступове розшарування ринку за якістю та здатністю продукції зберігатися, пояснила експертка.

Для порівняння, у вересні 2025 року EastFruit фіксував відпускні ціни виробників приблизно на рівні 9–16 грн/кг, коли масове збирання пізніх сортів збільшило пропозицію.

"Тому найбільш показовими для сезону 2026/27 я вважаю не вересневі ціни, а ситуацію у грудні–лютому і особливо залишки якісної продукції в березні–квітні", - сказала Звєрєва.

Вартість картоплі у грудні–лютому може зрости орієнтовно від 25 до 40%, додала експертка.

Картоплі буде достатньо, але якісної товарної продукції може забракнути

Картопля буде, але буде і дефіцит якісної товарної картоплі певних калібрів і сортів у другій половині сезону, особливо навесні 2027 року, попередила директор з розвитку УПОА.

Тут важливо розділяти валовий урожай і товарний ринок. Україна традиційно має дуже великий сектор виробництва картоплі населенням, підкреслила Звєрєва.

Нове дослідження KSE Агроцентру та Української асоціації виробників картоплі показало, що близько 12,4 млн українців вирощують картоплю для власного споживання. Одночасно середнє споживання свіжої картоплі оцінено приблизно у 68 кг на людину на рік, і це майже вдвічі нижче від цифр 120–140 кг, які багато років використовувалися при оцінці ринку.

Проблеми є у тих картоплярів, які не мають гарантованого поливу. Навіть традиційні картоплярські області вже відчувають кліматичний тиск. Львівщина та Чернігівщина ще залишаються регіонами, де картоплю можна вирощувати без зрошення значно успішніше, ніж у центральній та південній частині країни, але й там окремі господарства вже думають про систему поливу, розповіла Звєрєва.

Окремі господарства західних областей цього сезону повідомляють Українській плодоовочевій асоціації (УПОА) також про дуже суттєвий недобір.

Але це ще раз показує, наскільки неправильно оцінювати ринок за одним середнім показником: два господарства в одному районі можуть отримати принципово різну врожайність залежно від сорту, строку садіння, типу ґрунту, поливу та того, на яку фазу розвитку припала спека.

Найбільший ризик для споживача виникає не восени, коли картоплі фізично багато, а через кілька місяців після збирання. Частина продукції не придатна для тривалого зберігання, частина зберігається у непрофесійних умовах і втрачається, зазначила експертка.

"Саме тому Україна може мати достатній валовий урожай восени і водночас імпортувати товарну картоплю наприкінці сезону", - сказала Звєрєва.

Три структурні проблеми українського картоплярства

Наразі важливо не лише виростити картоплю прогнозованої якості, а й зберегти її 6–9 місяців, відкалібрувати, упакувати, мати конкретний сорт під конкретний канал збуту і забезпечити покупцю безперервну партію однакової продукції. Саме тут виникає структурний дефіцит, зазначила Звєрєва.

Перше вузьке місце - це сучасні сховища. Якщо фермер не може якісно зберігати врожай, він змушений продавати в період найнижчої ціни. Потім ця картопля зникає з ринку, і вже навесні ціна зростає або виникає економічний сенс для імпорту. Саме тому дефіцит сховищ - це не просто технологічна проблема виробника, а фактор національної цінової волатильності, зауважила експертка.

Друге - переробка. Парадокс українського ринку полягає в тому, що країна, яка є великим виробником картоплі, продовжує імпортувати значні обсяги готової замороженої картоплі фрі.

За оцінкою Інституту картоплярства НААН, йдеться приблизно про 20–30 тис. тонн на рік і понад 1 млрд грн витрат на імпорт.

Причина у тому, що переробнику недостатньо просто "мати багато картоплі". Для виробництва фрі потрібні спеціальні сорти, визначений вміст сухих речовин і редукуючих цукрів, потрібна довжина бульби, однаковий калібр, відповідна технологія вирощування та контрольоване зберігання, пояснила Звєрєва.

"Тобто продовольча картопля з базару не автоматично є сировиною для заводу. Саме тому перспектива картоплярства - направляти на переробку більше половини продукції", - сказала директор з розвитку УПОА.

Тепер до цієї трійки потрібно додавати гарантований доступ до зрошення, зазначила експертка.

Саме через дефіцит цих ресурсів можна спостерігати одночасно дуже дешеву картоплю у фермера восени, високу ціну в магазині через кілька місяців і імпорт картоплі або готових картопляних продуктів, пояснила Звєрєва.

"Щодо сезону 2026/27 не очікується фізичного дефіциту картоплі восени. Але ризик зростання імпорту наприкінці зими та навесні існує, якщо підтвердиться нижча врожайність, що не менш важливо, якщо частка продукції, придатної до тривалого зберігання, виявиться нижчою", - сказала експертка.

Багато залежатиме від того, скільки якісної товарної картоплі Україна зможе зберегти до березня–травня 2027 року. Саме ця цифра значною мірою визначатиме і зимово-весняні ціни, і потребу в імпорті, підсумувала Звєрєва.