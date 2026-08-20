Гречка без дефіциту, але дешевшою не стане: у Мінагрополітики озвучили прогноз цін

В Україні не очікується фізичного дефіциту гречки, проте істотного здешевлення культури не прогнозують. Ціни залишаться близькими до теперішніх із можливим зростанням орієнтовно до 15%.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Ціни на гречку можуть зрости, але дефіциту не буде

Гречка залишається досить малопривабливою культурою для аграріїв, тому значного збільшення посівних площ і виробництва цього року не очікується, сказав Висоцький.

Виробництво гречки буде орієнтовно на рівні минулого року, і цього обсягу вистачить для того, щоб закрити внутрішні потреби.

До прикладу, у 2025 році виробництво гречки в Україні становило близько 70,8 тис. тонн, що на 37,7% менше, ніж у попередньому сезоні.

"Фізично дефіциту гречки не буде", - заявив міністр.

Проте ситуація з цінами залишається складнішою. Споживання гречки вже скоротилося через подорожчання, а ціни наразі значно вищі, ніж у 2024 році. Тоді гречка коштувала вдвічі дешевше, зазначив Висоцький.

"Відчизняний продукт буде, ціни будуть десь на рівні цьому, плюс-мінус 15%. На сьогодні ми не бачимо десь підстави для якогось фізичного дефіциту", - сказав міністр.

За даними Мінфіну, станом на 20 серпня 2026 року середня ціна гречки у магазинах становить 74,57 грн/кг. Середньомісячні ціни у липні 2026 були на рівні 74,77 грн/кг.

Площі жита скоротилися, але потреби хлібопекарської галузі будуть забезпечені

Окрім того, він прокоментував ситуацію щодо зменшення площ жита останніми роками.

"Є певний мінімум, який закриває мінімальні потреби хлібопекарської галузі. Аналогічно буде і цього року", - зазначив Висоцький.