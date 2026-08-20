Гречка без дефицита, но дешевле не станет: в Минагрополитики озвучили прогноз цен

В Украине не ожидается физический дефицит гречихи, однако существенное удешевление культуры не прогнозируется. Цены останутся близкими к нынешним с возможным ростом ориентировочно до 15%.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Цены на гречку могут вырасти, но дефицита не будет

Гречка остается достаточно малопривлекательной для аграриев, поэтому значительного увеличения посевных площадей и производства в этом году не ожидается, сказал Высоцкий.

Производство гречихи будет ориентировочно на уровне прошлого года и этого объема хватит для того, чтобы закрыть внутренние потребности.

К примеру, в 2025 году производство гречихи в Украине составило около 70,8 тыс. тонн, что на 37,7% меньше, чем в прошлом сезоне.

"Физически дефицита гречки не будет", – заявил министр.

Однако ситуация с ценами остается более сложной. Потребление гречки уже сократилось из-за подорожания, а цены пока значительно выше, чем в 2024 году. Тогда гречка стоила вдвое дешевле, отметил Высоцкий.

"Отечественный продукт будет, цены будут где-то на уровне этом, плюс-минус 15%. На сегодня мы не видим основания для какого-то физического дефицита", - сказал министр.

По данным Минфина, по состоянию на 20 августа 2026 года средняя цена гречихи в магазинах составляет 74,57 грн /кг . Среднемесячные цены в июле 2026 года были на уровне 74, 77 грн /кг.

Площади ржи сократились, но потребности хлебопекарной отрасли будут обеспечены

Кроме того, он прокомментировал ситуацию по уменьшению площадей ржи в последние годы.

"Есть определенный минимум, закрывающий минимальные потребности хлебопекарной отрасли. Аналогично будет и в этом году", - отметил Высоцкий.