От Бразилии до Кении: откуда Украина импортирует кофе, чай и какао

За первые семь месяцев 2026 на украинской границе проверили 46,7 тыс. тонн импортных кофе, чая и какао. Наибольший объем пришелся на кофе – около 31 тыс. тонн, а среди основных поставщиков были Германия, Польша, Бразилия, Вьетнам и Италия.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

За январь-июль во время государственного контроля на границе специалисты проверили 30,9 тысяч тонн кофе. Помимо основных поставщиков продукция поступала из Индии, Эфиопии, Уганды, Колумбии, Перу, Кении и других стран. Среди менее традиционных направлений – Папуа-Новая Гвинея, Восточный Тимор, Ямайка, Непал и Доминиканская Республика.

Объем проверенного чая составил более 5,1 тыс. тонн. Больше всего его поступало из Кении, Китая, Индии, Шри-Ланки и Польши. Также Украина импортировала чай из Японии, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Танзании и других стран.

Еще почти 10,7 тыс. тонн пришлось на какао. Основными странами происхождения были Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Германия, Гана и Испания. Отдельные партии поступали также из Уругвая, Венесуэлы, Чили, Колумбии и Вьетнама.

Государственный контроль такой продукции проводится при пересечении границы еще до попадания в продажу, чтобы проверить соответствие украинским требованиям к пищевым продуктам.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году Украина наращивает импорт продовольствия, а закупки кофе и чая за границей выросли на 11% - до $234 млн.