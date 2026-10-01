Миру грозит дефицит сахара: цены уже выросли более чем на 25%

Мировые угрожают высокие цены и дефицит сахара из-за влияния мощного климатического явления Эль-Ниньо. Еще в начале календарного года рынок сладкого песка сталкивался с избытком, однако фьючерсы на сырой сахар с июля уже выросли более чем на 25%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg .

Эль-Ниньо создает "идеальный шторм" для сахарной отрасли: в регионах выращивания в Южном полушарии усиливаются дожди, а к северу от экватора царит засуха. Все это оказывает существенное влияние на крупнейших мировых производителей – Бразилию, Индию и Таиланд.

Эль-Ниньо будет иметь вредное влияние и на другие культуры, в частности рис, какао, кофе и пальмовое масло. При этом пик явления прогнозируется только в конце текущего года. Аналитики отмечают, что сахар – один из тех товаров, наиболее четко реагирующих на явление Эль-Ниньо.

Чрезмерные осадки замедляют сбор и переработку сахарного тростника в Бразилии – стране-лидере по ее производству. В Индии фермеры жалуются на слабый муссон, что снижает урожайность, а регионы выращивания сахара в Таиланде пострадали от засухи. Если добавить в это Европу, выйдет более половины мирового урожая.

В Европе Эль-Ниньо усилило волны жары, выжигающие поля сахарной свеклы, снизив объемы производства до самого низкого уровня по меньшей мере за десятилетия и способствуя восстановлению цен после их падения до многолетних минимумов. Объемы производства во Франции – крупнейшем производителе в Европе – могут стать самыми низкими по крайней мере с 1980 года после жаркого лета в истории региона.

В результате цены на сахар стремительно растут, что способствует росту мировых цен на продовольствие до самого высокого уровня за последние три года.

Рост угрозы, связанной с Эль-Ниньо, свидетельствует о резком изменении ситуации по сравнению с периодом чуть более семи месяцев назад, когда цены на сахар упали до пятилетнего минимума. В этом году мировые цены на сахар выросли уже на 18% – больше, чем любой другой товар из корзины продовольственных цен ООН, за исключением растительных масел. В течение следующих 12 месяцев аналитики прогнозируют рост цен на белый песок примерно на 20%.

Сахар – не единственная культура, испытывающая на себе влияние Эль-Ниньо. Рис также особенно уязвим к дефициту осадков в Юго-Восточной Азии. Засушливая погода чревата плантациями какао в Западной Африке; под угрозой также оказались кофе и пальмовое масло.