В Киевской области создадут индустриальный парк на 1000 рабочих мест

Правительство включило индустриальный парк "Сквира Индустри" в Киевской области в Реестр индустриальных парков. На обустройство площадки площадью почти 32 га планируют привлечь 826,1 млн. грн. и создать около 1000 рабочих мест.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Парк разместят в городе Сквира Белоцерковского района. Инициатором его создания является ООО "Сквирский индустриальный парк".

Что будут производить в новом индустриальном парке

Основными направлениями работы "Сквира Индустри" должно стать производство строительных металлических конструкций и готовых металлических изделий, электрического оборудования, машин и оборудования, а также пищевых продуктов.

На территории парка предусмотрена научно-техническая деятельность и работа компаний в сфере информации и телекоммуникаций.

По предварительным оценкам, в обустройство и развитие территории планируется вложить почти 826,1 млн грн. Финансирование должно поступать от инициатора создания парка, будущих участников в рамках государственного стимулирования и из других разрешенных законодательством источников.

Ожидается, что после реализации проекта на территории парка может быть создано около 1000 рабочих мест.

Замминистра экономики и окружающей среды Украины Виталий Киндратов отметил, что среди основных направлений будущих производств будут металлообработка, выпуск электрического оборудования, машин и пищевой продукции.

С учетом "Сквира Индустри" в Украине зарегистрировано 126 индустриальных парков. На конец 2025 года на их территориях было построено или находилось на этапе строительства 37 промышленных предприятий, а объем привлеченных инвестиций превышал 45 млрд грн.

Напомним, в сентябре Верховная Рада одобрила изменения для индустриальных парков, касающихся усовершенствования правил их работы.