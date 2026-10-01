Киевсовет планирует направить 1,5 млрд на оборону и 375 млн мобилизованным — Кличко

Киевский городской совет на заседании в четверг планирует увеличить финансирование сил безопасности и обороны Украины до 1,5 млрд грн, а также направить 375 млн грн на выплаты мобилизованным жителям столицы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сначала на поддержку ВСУ в городском бюджете было заложено 1 млрд грн, однако благодаря инициативе депутатов всех фракций, в том числе военнослужащих, сумму уже удалось увеличить до 1 млрд 260 млн грн.

"Да, надеюсь, мы сегодня увеличим эту сумму до 1,5 млрд грн. Для этого в перерыве заседания соберется бюджетная комиссия, чтобы принять решение о дополнительных средствах", - отметил Кличко.

Кроме того, мэр поручил депутатским фракциям и исполнительному органу Киевсовета в течение месяца проработать вопрос дальнейшего увеличения финансирования программы "Защитник Киева", чтобы найти оптимальные решения в пределах городской сметы.

На текущем заседании также планируют принять решение о выделении 375 млн грн на выплаты киевлянам, мобилизованным в ряды сил обороны.

"Мы должны и помогать армии, и обеспечивать жизнедеятельность столицы. Без популизма и политических лозунгов. Ответственно и эффективно. Потому что в условиях постоянных атак врага, в условиях повреждений жилья, социальных учреждений, объектов критической инфраструктуры столица не должна скатиться в упадок. Киев должен выстоять и жить", - подчеркнул он.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.