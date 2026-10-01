Київрада планує спрямувати 1,5 млрд на оборону та 375 млн мобілізованим - Кличко

Київська міська рада на засіданні в четвер планує збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України до 1,5 млрд грн, а також спрямувати 375 млн грн на виплати мобілізованим мешканцям столиці.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, спочатку на підтримку ЗСУ у міському бюджеті було закладено 1 млрд грн, проте завдяки ініціативі депутатів усіх фракцій, зокрема військовослужбовців, суму вже вдалося збільшити до 1 млрд 260 млн грн.

"Та, сподіваюся, ми сьогодні збільшимо цю суму до 1,5 млрд грн. Для цього в перерві засідання збереться бюджетна комісія, щоб ухвалити рішення про додаткові кошти", — зазначив Кличко.

Окрім цього, мер доручив депутатським фракціям та виконавчому органу Київради протягом місяця опрацювати питання подальшого збільшення фінансування програми "Захисник Києва", щоб знайти оптимальні рішення в межах міського кошторису.

На поточному засіданні також планують ухвалити рішення про виділення 375 млн грн на виплати киянам, яких мобілізували до лав сил оборони.

"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об'єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.