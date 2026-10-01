Британія запровадила нові санкції проти Росії

Велика Британія запровадила пакет із 31 нової санкції проти Росії, спрямованих, зокрема, на судна LNG - "тіньового флоту", мережі російської дезінформації та осіб, причетних до катувань українських цивільних і мілітаризації дітей. Частина обмежень має посилити тиск на доходи Росії від експорту енергоносіїв.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення уряду Великої Британії.

Нові санкції охоплюють, зокрема, судна, які Росія використовує або планує використовувати для обходу обмежень та підтримки експорту газу. За даними британського уряду, частина таких суден почала працювати лише цього року.

У Лондоні зазначають, що обмеження спрямовані на сектор, який Росія розглядає як важливе джерело майбутніх доходів.

Санкції торкнулися не лише енергетики

До санкційного пакета також увійшли вісім осіб, яких Велика Британія пов'язує із незаконним утриманням, катуваннями та жорстоким поводженням з українськими цивільними на окупованих територіях.

Ще сім осіб потрапили під обмеження через участь у мілітаризації та ідеологічній обробці українських дітей, зокрема депортованих російською владою.

Окремий блок санкцій стосується семи осіб, причетних, за даними британського уряду, до поширення проросійської дезінформації. Серед них — чотири громадяни Грузії.

Міністр Великої Британії у справах Європи лорд Вуд Анфілдський заявив, що нові обмеження одночасно спрямовані на скорочення доходів, які підтримують російську агресію, та на осіб, причетних до злочинів проти українських цивільних.

Британія окремо тисне на російський "тіньовий флот"

Велика Британія вже запровадила санкції майже проти 600 танкерів, які, за оцінкою уряду країни, використовувалися для обходу західних обмежень та отримання Росією доходів від експорту енергоносіїв.

Водночас Лондон продовжив дію окремих ліцензійних механізмів щодо перевезення LNG для Японії та Південної Кореї. У британському уряді пояснили це необхідністю підтримати енергетичну безпеку цих країн під час їхнього переходу від російських енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше Dilo писало, що підсанкційний російський проєкт Arctic LNG 2 рекордно наростив експорт LNG завдяки розширенню флоту танкерів, який обслуговує постачання.