Підсанкційний російський Arctic LNG 2 рекордно наростив експорт завдяки тіньовому флоту

Російський підсанкційний проєкт Arctic LNG 2 у липні та серпні вийшов на рекордні обсяги експорту СПГ — понад 500 тис. тонн щомісяця. Збільшити поставки вдалося на тлі розширення флоту танкерів, який обслуговує проєкт, тоді як єдиним покупцем санкційних вантажів залишається Китай.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Видобуток природного газу на Arctic LNG 2 у липні та серпні перевищував 27 млн куб. м на добу. Це майже вдвічі більше, ніж у серпні 2025 року.

Зростання видобутку означає і збільшення виробництва скрапленого природного газу. У липні та серпні експорт із підприємства перевищував 500 тис. тонн на місяць, або приблизно 700 млн куб. м газу.

Збільшувати поставки Росії дозволяє розширення флоту, який працює з Arctic LNG 2. За даними Bloomberg, зараз проєкт та пов'язану з ним інфраструктуру обслуговують щонайменше 20 суден. Наприкінці грудня їх було 11. Більшість танкерів мають непрозору структуру власності.

Arctic LNG 2 є одним із ключових проєктів Росії для збільшення виробництва СПГ. Західні санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну ускладнили реалізацію цих планів, зокрема через обмежений доступ до спеціалізованих танкерів.

Наразі Китай залишається єдиним покупцем санкційних вантажів із Arctic LNG 2.

Нагадаємо, наприкінці серпня Росія вже майже подвоїла флот танкерів для обслуговування Arctic LNG 2 — з 11 суден наприкінці грудня до щонайменше 20. Тоді Китай також залишався єдиним покупцем підсанкційного СПГ із цього проєкту.