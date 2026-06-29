Росія збільшує "тіньовий флот" для вивезення зрідженого газу в обхід санкцій

Танкер для перевезення зрідженого природного газу зайшов під завантаження на підсанкційний термінал у Мурманській області Росії. Це перший випадок, коли це судно взяло на борт паливо з "чорного списку", що свідчить про спроби Москви наростити експорт попри заборони США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Судно Arctic Express, яке у травні 2026 року змінило прапор на російський, завантажилося на плавучому сховищі "Саам". Там зберігається газ із проєкту "Арктик ЗПГ 2". І сховище, і сам завод перебувають під санкціями США.

Аналіз даних відстеження суден показує, що Росія активно розширює мережу кораблів для обходу обмежень. Разом із Arctic Express для перевезення газу з підсанкційних російських заводів використовують уже щонайменше 21 судно. Наразі найбільшою проблемою для Кремля залишається брак спеціальних танкерів, які спроможні доставляти таке паливо покупцям.

Що відомо про новий танкер "тіньового флоту"

Цей корабель має довгу історію, але тепер повністю перейшов під контроль російських компаній:

Зміна власника: танкер побудували у 2007 році. Раніше ним керувала грецька компанія, але приблизно 13 травня судно перейшло у власність фірми "Смп Техменеджмент" із Санкт-Петербурга.

Інші кораблі фірми: ця ж компанія володіє ще трьома великими танкерами, які входять до складу російського "тіньового флоту".

Загалом на початку цього року Росія забрала до свого прихованого флоту ще чотири танкери, які до цього працювали на експортному заводі в Омані. Завдяки цим схемам у травні завод "Арктик ЗПГ 2" експортував рекордні понад 400 тисяч тонн палива.

Нагадаємо, ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії одразу на рік. Рада Європейського союзу ухвалила рішення залишити в силі всі діючі обмеження для економіки РФ ще на 12 місяців — тепер вони офіційно діятимуть щонайменше до 31 липня 2027 року.