Россия увеличивает "теневой флот" для вывоза сжиженного газа в обход санкций

Танкер для перевозки сжиженного природного газа вошел под погрузку на подсанкционный терминал в Мурманской области России. Это первый случай, когда это судно взяло на борт топливо из "черного списка", что свидетельствует о попытках Москвы нарастить экспорт, несмотря на запреты США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Судно Arctic Express, которое в мае 2026 года сменило флаг на русский, загрузилось на плавучем хранилище "Саам". Там хранится газ из проекта "Арктик СПГ 2". И хранилище, и сам завод находятся под санкциями США.

Анализ данных отслеживания судов показывает, что Россия активно расширяет сеть кораблей для обхода ограничений. Вместе с Arctic Express для перевозки газа с подсанкционных российских заводов используют уже не менее 21 судна. Наибольшей проблемой для Кремля остается нехватка специальных танкеров, способных доставлять такое топливо покупателям.

Что известно о новом танкере "теневого флота"

Этот корабль имеет долгую историю, но теперь полностью перешел под контроль российских компаний:

Смена владельца: танкер построили в 2007 году. Ранее им управляла греческая компания, но примерно 13 мая судно перешло в собственность фирмы "СМП Техменеджмент" из Санкт-Петербурга.

Другие корабли фирмы: эта же компания владеет еще тремя крупными танкерами, входящими в состав российского "теневого флота".

В начале этого года Россия забрала в свой скрытый флот еще четыре танкера, которые до этого работали на экспортном заводе в Омане. Благодаря этим схемам в мае завод "Арктик СПГ 2" экспортировал рекордные более 400 тысяч тонн топлива.

Напомним, ЕС официально продлил экономические санкции против России сразу в год. Совет Европейского союза принял решение оставить в силе все действующие ограничения для экономики РФ еще на 12 месяцев — теперь они будут официально действовать по меньшей мере до 31 июля 2027 года.