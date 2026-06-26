ЕС официально продлил экономические санкции против России сразу в год

Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России еще на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Совет ЕС.

Санкции включают ключевые сектора: торговлю, финансы, энергетику и технологии двойного назначения. Среди конкретных мер — запрет на импорт российской нефти по морскому пути, ограничение на транзакции с российскими банками и криптосервисами, а также приостановление вещания кремлевских дезинформационных ресурсов в ЕС.

ЕС подчеркнул, что готов ввести дополнительные меры, пока Россия продолжает нарушать международное право. Решение соответствует выводам саммита Европейского совета 18-19 июня, где лидеры ЕС единогласно согласились продлить санкции и призвали к скорейшему принятию 21-го санкционного пакета.

Это первый случай, когда секторальные санкции пролонгировали сразу на год, а не на традиционные полгода.

Экономические санкции против России впервые были введены в 2014 году, после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года их существенно расширили — с тех пор было принято 20 пакетов.

Санкции ЕС против России - что известно

Европейский Союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию.

9 июня Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС проект 21-го пакета санкций.

Совет ЕС 15 июня принял новые санкции против России, прибавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе 18 июня договорились продлить санкции против России за войну в Украине сразу на 12 месяцев. Это первый случай, когда решение было принято единогласно 27 голосами.