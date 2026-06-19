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Впервые Евросоюз продлил санкции против России сразу на год
Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе 18 июня договорились продлить санкции против России за войну в Украине сразу на 12 месяцев. Это первый случай, когда решение было принято единогласно 27 голосами.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что решение, принятое на саммите в Брюсселе, стало первым случаем продления санкций, направленных против определенных секторов российской экономики, на год. Раньше их продлевали каждые шесть месяцев.
Предыдущее правительство Венгрии блокировало продление антироссийских санкций сразу в год, а не на шесть месяцев, против также выступала Словакия.
Решение было принято по итогам заседания Европейского совета, которое началось с участием президента Владимира Зеленского, находящегося с рабочим визитом в Брюсселе.
Санкции ЕС против России - что известно
Европейский Союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию.
9 июня Еврокомиссия представила государствам-членам ЕСпроект 21-го пакета санкций.
Совет ЕС 15 июня принял новые санкции против России, прибавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.