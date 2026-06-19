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Вперше Євросоюз продовжив санкції проти Росії одразу на рік

прапор ЄС
Лідери ЄС продовжили санкції проти РФ ще на рік

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня домовилися продовжити санкції проти Росії за війну в Україні відразу на 12 місяців. Це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення, ухвалене на саміті в Брюсселі, стало першим випадком продовження таких санкцій, спрямованих проти певних секторів російської економіки, на рік. Раніше їх продовжували кожні шість місяців.

Попередній уряд Угорщини блокував продовження антиросійських санкцій одразу на рік, а не на шість місяців, проти також виступала  Словаччина.

Рішення було ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, яке розпочалося за участю президента Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у Брюселі.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію. 

9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.

Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.

Автор:
Світлана Манько