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Вперше Євросоюз продовжив санкції проти Росії одразу на рік
Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 18 червня домовилися продовжити санкції проти Росії за війну в Україні відразу на 12 місяців. Це перший випадок, коли рішення ухвалили одностайно 27 голосами.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що рішення, ухвалене на саміті в Брюсселі, стало першим випадком продовження таких санкцій, спрямованих проти певних секторів російської економіки, на рік. Раніше їх продовжували кожні шість місяців.
Попередній уряд Угорщини блокував продовження антиросійських санкцій одразу на рік, а не на шість місяців, проти також виступала Словаччина.
Рішення було ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, яке розпочалося за участю президента Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у Брюселі.
Санкції ЄС проти Росії — що відомо
Європейський Союз продовжує нарощувати санкційний тиск на Росію.
9 червня Єврокомісія представила державам-членам ЄС проєкт 21-го пакета санкцій.
Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.