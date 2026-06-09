ЄС презентував новий пакет санкцій проти Росії: що у ньому

Європейський Союз презентував новий пакет санкцій проти Росі, у якому вперше пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу тим, хто служив у російській армії з початку повномасштабної війни проти України. Окремо під обмеження вперше потрапляє рибальство.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації 21-го пакета санкцій проти РФ.

За її словами, новий, 21-й пакет санкцій, зосереджується на енергетиці, фінансових послугах і криптовалютах.

Фінанси та енергетика

ЄС розширює заборону на транзакції ще на 31 російський банк та на 20 банків, криптовалютних компаній або платформ, а також нафтотрейдерів у третіх країнах, які надавали послуги російським юридичним та фізичним особам, які перебувають під санкціями, або обходили обмежувальні заходи ЄС.

"Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та криптовалюті, торгівлі, і цього разу вперше включається рибальство, і ми забороняємо в’їзд російських військових до Європейського Союзу", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Деталізуючи пропозиції щодо санкцій у сфері енергетики, вона пояснила, що конфлікт на Близькому Сході та перебої у глобальних ланцюгах постачання енергоносіїв дещо послабили тиск на Росію, тому мета нового пакета санкцій ЄС — "зберегти повну інтенсивність санкцій" і зробити це можна, забезпечивши стримування прибутків Росії від продажу нафти.

"Наш ліміт цін на нафту має вбудований механізм коригування, що дозволяє слідувати за ринком. Він не був створений для ринкових потрясінь, таких як ті, що спричинило закриття Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії", — сказала вона.

Боротьба з "тіньовим флотом"

Також Європейська комісія буде продовжувати боротьбу з тіньовим флотом. "Сьогодні ми пропонуємо додати до списку ще 30 суден на додаток до 632, що вже підпадають під санкції. Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, наприклад, надаючи бункерування та інші послуги. І ми пропонуємо боротися з критично важливою інфраструктурою, такою як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту", – повідомила фон дер Ляєн.

Крім того, пропонується обмежити продаж енергетичних танкерів для Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, щоб посилити тиск на Кремль і наблизити мир уже влітку. До нього планують додати обмеження проти банків, релігійних діячів, "тіньового флоту" РФ та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій.

23 квітня ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.