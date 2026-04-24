Банки, нафта, торгівля: що містить 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії, який містить обмеження щодо "тіньового флоту", російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Рада ЄС.

Зазначається, що 20-й пакет, серед іншого, містить 120 індивідуальних санкцій — це найбільша кількість за останні два роки. Йдеться про олігархів, людей, причетних до викрадення українських дітей, пропагандистів та людей, відповідальних за розграбування культурної спадщини.

Санкції торкаються не лише виробників зброї, а й тих, хто дає Кремлю гроші або інфраструктурну стійкість - нафтопереробка, енергетика, газорозподіл, банки, великі інвестгрупи.

Санкції щодо нафти

Окрім того, пакет закладає основу для майбутньої заборони транспортування російської нафти та нафтопродуктів, додає до санкційного списку ще 46 суден, яким забороняється ходити в порти ЄС, а також забороняє операції з двома російськими портами — Мурманськом і Туапсе.

Банківський сектор

До санкційного переліку також потрапили 20 російських банків та чотири банки інших країн, які допомагають РФ обходити санкції.

Крім того, ЄС накладає заборону на транзакції на чотири фінансові установи в третіх країнах за обхід санкцій ЄС або за зв’язок із російською мережею банківських повідомлень.

В Раді ЄС констатують, що через масштабні санкції проти свого фінансового сектору Росія стає дедалі залежнішою від криптовалют для міжнародних транзакцій, тому під санкції потрапила киргизька організація, яка керує біржею, де торгується значна кількість державного стейблкоїна A7A5. Крім того, Союз запроваджує повну секторальну заборону на постачальників та платформи, зареєстровані в Росії, які дозволяють переказувати та обмінювати криптоактиви. ЄС також забороняє транзакції в іншій криптовалюті (RUBx) та будь-яку підтримку ЄС розвитку цифрового рубля.

Військово-промисловий комплекс

Щодо військово-промислового комплексу РФ 20-й пакет санкцій містить обмеження щодо ще 58 компаній та осіб, які виготовляють військову продукцію для російської армії.

До того ж уперше в історії ЄС застосовує свій механізм проти обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів із числовим програмним керуванням та радіоапаратури до Киргизстану через ризик експорту обладнання для виробництва дронів і ракет у РФ.

Окрім позбавлення російських військових підприємств цінних технологій ЄС, цей пакет також стосується залежності Росії від третіх країн у постачанні критично важливої високотехнологічної продукції. Зокрема, ЄС вже додав до переліку 16 організацій, що базуються в Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах, Узбекистані, Казахстані та Білорусі, які постачали товари подвійного використання або системи озброєння російському військово-промисловому комплексу.

Також на 60 нових організацій поширюватимуться суворіші експортні обмеження на товари, що сприяють технологічному вдосконаленню оборонного сектору Росії.

Про 20-й пакет санкцій

Європейський Союз планував ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.

Тоді в Угорщині та Словаччині заявили, що блокуватимуть всі важливі для України рішення, поки не відновиться транзит російської нафти нафтогоном "Дружба".

22 квітня посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.