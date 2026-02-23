Угорщина блокуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ, поки Україна не відновить транзит "Дружбою"

Будапешт заблокує ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна не відновить транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За його словами, угорська влада не будем стояти осторонь, поки нафтопровід "Дружба" буде закритий.

"Ми забезпечимо постачання палива до Угорщини та вживемо необхідних контрзаходів до відновлення поставок. Контрзаходи: відмова від поставок дизельного палива з Угорщини до України; відмова від надання будь-яких військових позик Україні; відмова від підтримки санкцій – 20-й пакет санкцій буде відхилений", – зазначив Орбан.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто нагадав, що на понеділок, 23 лютого, заплановане засідання Ради ЄС, на якому мають ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Він заявив, що Угорщина заблокує ухвалення нових санкцій проти РФ.

"Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", — заявив Сіярто.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Про 20-й пакет санкцій

Європейський Союз планував ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Також пакет санкцій проти Росії вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти після удару РФ по Бродам досі не відновлене "за рішенням України".

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" стало політичним рішенням президента України Володимира Зеленського.