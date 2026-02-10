ЄС планує запровадити санкції проти портів третіх країн, які працюють із російською нафтою

Європейський Союз запропонував новий пакет санкцій проти Росії, який вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.

Уперше пропонується застосувати інструмент протидії обходу санкцій

Згідно з пропозицією, до санкційного переліку пропонують додати грузинський порт Кулеві та індонезійський порт Карімун. Таким чином, у разі ухвалення компаніям і громадянам ЄС буде заборонено здійснювати операції з цими двома портами.

Ці кроки входять до 20-го пакета санкцій ЄС у відповідь на війну Росії проти України. Він спільно підготовлений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) та Європейською комісією, а 9 лютого його представили державам-членам ЄС.

Що планують заборонити

Окрім того, в межах цього пакету європейці пропонують заборонити імпорт металів, зокрема нікелевих злитків, залізних руд та концентратів, нерафінованої та обробленої міді та різного металобрухту, зокрема алюмінію.

Окремо пропонується заборонити імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію та хутряної сировини.

Також Євросоюз хоче накласти санкції на два киргизькі банки, що надають послуги з криптоактивів РФ – Керемет та Капитал Банк, а також – на банки в Лаосі й Таджикистані. У разі схвалення цим банкам заборонять операції з громадянами та компаніями ЄС.

До санкційного переліку пропонується додати 30 фізичних осіб і 64 компанії. Серед них — "Башнєфть", публічна "дочка" російської нафтової компанії "Роснефть", а також вісім російських нафтопереробних заводів, зокрема два великі НПЗ під контролем "Роснефті" — у Туапсе та Сизрані.

Але російські нафтові компанії "Роснефть" і "Лукойл", які вже перебувають під санкціями США, до переліку не потрапили

20-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий, двадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її війну проти України. Його мають ухвалити 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.

Новий пакет санкцій охоплює три основні блоки:

Енергетика: запроваджується повна заборона на морські перевезення російської сирої нафти та посилюється контроль за тіньовим флотом (додано 43 судна до списку, їхня загальна кількість сягає 640). Забороняється технічне обслуговування танкерів і криголамів для перевезення СПГ.

Фінанси: до списку санкцій додають ще 20 російських регіональних банків, вводяться обмеження на криптовалютні компанії та платформи, а також заходи проти банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі санкційними товарами.

Торгівля та експорт: забороняється експорт до Росії товарів і послуг на суму понад 360 мільйонів євро, а також металів, хімікатів і критично важливих мінералів на понад 570 мільйонів євро. Вводяться додаткові обмеження на матеріали, що використовуються для виробництва вибухівки та військових потреб, а також квота на імпорт аміаку для обмеження наявного постачання.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ ще у вересні минулого року.