Видобуток нафти в Росії знижується через санкції США та проблеми з експортом

Видобуток сирої нафти в Росії у січні скоротився другий місяць поспіль через труднощі зі збутом на тлі санкцій США та зниження попиту з боку ключових покупців.

Як пише Delo.ua, по це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Видобуток нафти в РФ впав до мінімумів

У січні 2026 року Росія видобувала в середньому 9,28 млн барелів нафти на добу, що на 46 тис. барелів менше, ніж у грудні. Показник також майже на 300 тис. барелів на добу нижчий за квоту, дозволену Росії в межах угоди з ОПЕК+.

Скорочення видобутку відбувається на тлі зростання обсягів російської нафти, що накопичується на танкерах, оскільки постачальникам складно знайти покупців через посилення санкційного тиску США.

Одним із ключових чинників стало зниження закупівель з боку Індії. Після заяви президента США Дональда Трампа про торговельну угоду між Вашингтоном і Нью-Делі більшість індійських державних та приватних нафтопереробних заводів призупинили купівлю спотових партій російської нафти.

Станом на початок лютого обсяг російської нафти, що перебувала на танкерах, досяг 143 млн барелів, що майже вдвічі більше, ніж рік тому. Частина постачань переорієнтовується на Китай, однак здатність цього ринку поглинути додаткові обсяги залишається невизначеною.

Падіння видобутку створює ризики для російського бюджету: у 2025 році нафтогазовий сектор забезпечував близько 23% доходів держави, а в січні надходження від нафти знизилися до мінімуму за п’ять років.

У разі подальшого скорочення видобутку Росія може втратити частину своєї позиції на світовому нафтовому ринку на користь інших країн ОПЕК+.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні та можуть утримуватися від таких угод і надалі, щоб посприяти укладенню торговельної угоди зі США, які тиснуть на Нью-Делі щодо відмови від нафти з РФ.