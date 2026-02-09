Нафта дешевшає на тлі намірів США та Ірану продовжувати переговори

Світові ціни на нафту розпочали робочий тиждень зі зниження. У понеділок вартість "чорного золота" впала приблизно на 1%, оскільки градус напруги на Близькому Сході дещо знизився після новин про готовність США та Ірану продовжувати діалог.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 67 центів (1%), досягнувши позначки $67,38 за барель. Американська нафта WTI також втратила в ціні, опустившись до $62,94 за барель (мінус 61 цент).

Головним чинником заспокоєння інвесторів стали позитивні сигнали з Оману. Попри існуючі розбіжності, Тегеран і Вашингтон домовилися продовжити непрямі переговори щодо ядерної програми.

Це розвіяло страхи щодо негайного початку масштабного військового конфлікту, який міг би заблокувати ключові шляхи постачання нафти.

Ормузька протока під пильним наглядом

Ринок залишається чутливим до будь-яких новин із регіону, адже через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового споживання нафти. Попри загальне зниження цін, аналітики попереджають про крихкість поточної стабільності.

"З огляду на подальші переговори, безпосередній страх щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході значно зменшився", — зазначає ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Проте ризики залишаються: міністр закордонних справ Ірану заявив про готовність завдати ударів по американських базах у разі нападу США. Така суперечлива риторика підтримує високу волатильність ринку.

Російський фактор

Окрім близькосхідної кризи, на ринок тиснуть плани щодо обмеження доходів Росії.

Європейська комісія запропонувала повну заборону на послуги, що забезпечують морський експорт російської сирої нафти.

Цікавим поворотом стала позиція Індії. Колишній найбільший покупець російської нафти почав уникати нових угод з поставкою у квітні.

Такий крок може свідчити про бажання Нью-Делі зміцнити торговельні зв'язки з Вашингтоном.

"Нафтові ринки залишатимуться чутливими до того, наскільки широко розгорнеться цей відхід від російської сирої нафти, чи збережуться скорочені закупівлі Індією після квітня, і як швидко можуть бути запущені альтернативні потоки", – сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли понад 1% у п'ятницю, намагаючись відіграти попередні втрати. Проте тижнева динаміка залишається негативною вперше за два місяці. Увага трейдерів прикута до Оману, де сьогодні мають оголосити результати стратегічних переговорів між США та Іраном, що значно знизило побоювання щодо перебоїв у поставках