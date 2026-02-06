Запланована подія 2

Найбільший імпортер російської нафти в Індії повертається до Венесуели

нафта
Найбільший покупець російської нафти в Індії почав закупівлі венесуельської сировини / Depositphotos

Компанія Reliance Industries, яка є найбільшим покупцем російської нафти в Індії, відновила закупівлі венесуельської сирої нафти після річної паузи. Це рішення відображає прагнення компанії та країни диверсифікувати постачання енергоресурсів, а також наслідки недавніх дій США у нафтовій галузі Венесуели, які повертають її продукцію на світовий ринок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними джерела, знайомого з угодою, Reliance придбала один великий танкер VLTC із вантажем близько 2 мільйонів барелів венесуельської нафти. Компанія наразі не коментує угоду.

Ця поставка стала першою після того, як США заарештували колишнього президента Ніколаса Мадуро та втрутилися у нафтовий сектор Венесуели. Вона також збіглася з укладанням торговельної угоди між США та Індією, яка зменшує тарифи на індійський експорт.

Раніше Reliance регулярно імпортувала венесуельську нафту: на неї припадало близько 25% експорту країни у 2019 році. Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал зазначив, що енергетична безпека та диверсифікація постачань залишаються головними пріоритетами країни, а уряд відкритий до комерційних можливостей будь-яких джерел сировини.

Нафтотрейдери Vitol Group та Trafigura Group останніми днями пропонували венесуельську нафту покупцям у Китаї та Індії. Орієнтовні ціни на поставки в Азію становили 5–8 доларів за барель зі знижкою порівняно з ф’ючерсами ICE Brent, із надходженням вантажу у квітні.

Зауважимо, Російські експортери нафти почали пропонувати індійським НПЗ значно більші знижки, намагаючись зірвати домовленості між прем’єром Моді та президентом Трампом щодо повної відмови Індії від енергоресурсів із РФ.

Автор:
Тетяна Гойденко