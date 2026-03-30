Україна та США спільно виготовлятимуть дрони: компанія "Генерал Черешня" підписала угоду з Wilcox Industries

«Генерал Черешня» виготовлятиме дрони в США спільно з Wilcox Industries
Український виробник дронів "Генерал Черешня" та американська корпорація Wilcox Industries оголосили про створення спільного підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії "Генерал Черешня".

Зазначається, що український виробник дронів підписав угоду про стратегічне партнерство з провідним американською оборонною компанією Wilcox Industries Corp. , яка розробляє та виробляє передові тактичні рішення і постачає їх по всьому світу.

У рамках угоди буде створене  спільне виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів на базі високотехнологічного виробничого комплексу Wilcox Industries Corp. у Ньюїнгтоні, штат Нью-Гемпшир.

Наразі реалізація проєкту переходить у фазу погоджень. До моменту реєстрації спільного підприємства сторони мають отримати підтримку глави держави та профільних інституцій.

Видання "Мілітарний" пише, що спільне підприємство буде орієнтоване насамперед на американський ринок та виконання замовлень Пентагону. Водночас партнери не планують обмежуватися лише цими напрямками, розглядаючи постачання іншим країнам.

Зауважимо, Міністерство оборони США оголосило перелік із 25 постачальників, яких запросили до першого етапу оборонної програми Drone Dominance Program  з закупівлі дронів для американської армії. Серед них українській виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" та компанія Ukrainian Defense Drones.

У 2025 році українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.

Світлана Манько