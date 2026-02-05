Два українські виробники дронів потрапили у програму Пентагону на 1,1 млрд доларів

Міністерство оборони США оголосило перелік із 25 постачальників, яких запросили до першого етапу оборонної програми Drone Dominance Program з закупівлі дронів для американської армії. Серед них українській виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" та компанія Ukrainian Defense Drones.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Міністерстві оборони США.

Про програму

Drone Dominance Program — це дворічна програма з закупівлі недорогих БпЛА для американської армії.

Пентагон планує закупити понад 200 тисяч ударних дронів протягом 2026 і 2027 років на один мільярд доларів.

Програма матиме чотири етапи. Перший — це випробування дронів, після цього Міноборони США розмістить перші замовлення на постачання на загальну вартість 150 мільйонів доларів. Постачати дрони будуть протягом п’яти місяців. Очікується, що по завершенню першого етапу США отримає 30 тисяч дронів.

Перший етап розпочнеться 18 лютого на військовій базі у Форт-Беннінгу. В ході нього військові оператори БпЛА протестують дрони учасників конкурсу.

На першому етапі відібрали 25 компаній з усього світу. Як повідомляє портал Defense Express, у ньому візьмуть участь два українські виробники — Ukrainian Defense Drones і "Генерал Черешня".

"Щоб потрапити до першого етапу необхідно було подати детальний технічний опис системи, підтвердити відповідність вимогам NDAA та американського законодавства, розкрити структуру власності та ланцюг постачання, довести спроможність масового виробництва у стислі терміни, пройти попередній відбір серед сотень компаній з усього світу", - зазначив директор з комунікації компанії "Генерал Черешня" Марко Кушнір.

Він додав, що "Drone Dominance Program - це не класичний тендер і не паперова процедура, а багаторівнева конкурентна програма з жорстким технічним і комплаєнс-відбором". І вже після першого етапу з 25 учасників має залишитись лише 12 переможців.

У компанії "Генерал Черешня" повідомили, що передадуть на тест "комплексне системне рішення, яке об'єднує задачі розвідки, виявлення цілі та її ураження.

У 2025 році українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.