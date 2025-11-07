Україна планує відкрити офіс з продажу зброї в США

Україна відкриває перші представницькі офіси оборонної промисловості – у Берліні та Копенгагені, також планується відкриття офісів у США та країнах Глобального Півдня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, коментуючи контрольований експорт озброєння, зауважив, що відкриття перших представництв у Європі, що раніше анонсував президент Володимир Зеленський, символічно: саме Німеччина і Данія найбільше інвестували у розвиток українського ВПК.

Він наголосив, що офіси стануть вітриною українських технологій – місцем, де можна побачити, як працює українська зброя. Кожен з них матиме три зони:

відкриту (для демонстрацій і громадськості),

закриту (для військових планувальників),

офісну (для переговорів і контрактів).

Такий формат поєднує публічну комунікацію, технічний діалог і бізнес-складову.

Також секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що планується відкриття представництв у США та країнах Глобального Півдня. Основна мета – "донести український оборонний досвід до всіх регіонів світу і закріпити його як стратегічний бренд".

Запуск керованого експорту зброї

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї.

Президент зазначив, що Україна має необхідну зброю та виробничі можливості, але відчуває дефіцит фінансування. Водночас експорт дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Україна планує відкрити до кінця року два експортні представництва (ко-продакшн) у Берліні та Копенгагені для продажу або спільного виробництва надлишкових видів української оборонної продукції.