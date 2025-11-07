Украина планирует открыть офис по продаже оружия в США

Украина открывает первые представительские офисы оборонной промышленности – в Берлине и Копенгагене, а также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, комментируя контролируемый экспорт вооружения, отметил, что открытие первых представительств в Европе, ранее анонсировавший президент Владимир Зеленский, символично: именно Германия и Дания больше всего инвестировали в развитие украинского ВПК.

Он отметил, что офисы станут витриной украинских технологий – местом, где можно увидеть, как работает украинское оружие. Каждый из них будет иметь три зоны:

открытую (для демонстраций и общественности),

закрытую (для военных планировщиков),

офисную (для переговоров и контрактов).

Такой формат объединяет публичную коммуникацию, технический диалог и бизнес-составляющую.

Также секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что планируется открытие представительств в США и странах Глобального Юга. Основная цель – "донести украинский оборонный опыт до всех регионов мира и закрепить его как стратегический бренд".

Запуск управляемого экспорта оружия

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторое оружие.

Президент отметил, что у Украины есть необходимое оружие и производственные возможности, но испытывает дефицит финансирования. В то же время экспорт позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Украина планирует открыть до конца года два экспортных представительства (ко-продакшн) в Берлине и Копенгагене для продажи или совместного производства избыточных видов украинской оборонной продукции.