Зеленский анонсировал запуск управляемого экспорта оружия: три платформы представят через две недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина скоро запустит механизм управляемого экспорта некоторых видов национального оружия, чтобы покрыть дефицит финансирования производства вооружений и увеличить мощности для снабжения фронта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

"Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы", – отметил он.

По его словам, это позволит наращивать производство — в частности, дронов — и обеспечивать потребности фронта. Он добавил, что страна определила объемы потребностей армии до конца года и на следующий год, а также необходимые остатки на складах для защиты и поддержки боевой готовности.

Президент пояснил, что Украина способна производить определенные современные виды вооружений в значительно больших объемах, чем может самостоятельно профинансировать, а по некоторым направлениям уже есть профицит. В качестве примеров он привел морские дроны, спрос на которые есть в мире и противотанковое оружие. В то же время, Зеленский подчеркнул необходимость жесткого экспортного контроля, чтобы технологии и вооружение не попали к россиянам или их сообщникам.

По словам президента, производство будет осуществляться в Украине и в совместных проектах с партнерами, а также предусмотрены поставки в Украину того, что производят иностранные партнеры. Благодаря управляемому экспорту, отметил он, государство сможет аккумулировать финансы на увеличение производства тех вооружений, которые требуются войску.

Зеленский также сообщил, что в течение двух недель будет представлен концепт — три новые экспортные платформы: первая для взаимодействия с США, вторая — для европейских партнеров, третья — для других заинтересованных стран и партнеров мира.

"Сейчас именно украинцы, именно украинские компании, украинская армия имеют один из самых сильных опытов современной войны, и это касается во многом передового оружия, передовых технологий. Украина не будет заниматься "оружейной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично Украину. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость".

Добавим, об экспорте оружия в Украину заговорили еще в 2024 году. С самого начала полномасштабного вторжения Украина фактически запретила экспорт вооружений, что существенно ограничило возможности отечественных производителей. Это побуждает крупные технологические компании рассматривать возможность переноса производства за границу.

Автор:
Татьяна Гойденко