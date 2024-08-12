В Украине заговорили об экспорте оружия, в парламенте разработают новый механизм

С самого начала полномасштабного вторжения Украина фактически запретила экспорт вооружений, что существенно ограничило возможности отечественных производителей. Это побуждает крупные технологические компании рассматривать возможность переноса производства за границу.

Об этом идет речь в материале "Экономической правды".

Ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ) провела опрос среди 35 компаний, выполняющих оборонные заказы. Результаты показали, что 38% опрошенных обладают более половиной неиспользованных производственных мощностей. Только треть респондентов сообщила о полной загруженности своих цехов.

Подавляющее большинство опрошенных (85%) рассматривали возможность частичной релокации бизнеса за границу или уже осуществили ее. На вопрос о факторах, которые могли бы предотвратить перенос производства, 80% указали на возобновление экспорта, 72% — на увеличение государственного заказа, а 69% — на заключение долгосрочных контрактов.

Эти три фактора тесно связаны между собой. Краткосрочные контракты, которые обычно предлагают государственные заказчики, создают нестабильность в оборонном бизнесе и заставляют искать заказы где угодно. Однако из-за фактического запрета экспорта предприятия часто простаивают в течение длительного времени.

Открытие экспорта для оборонных предприятий Украины

Вопрос открытия экспорта для оборонных предприятий Украины нуждается в комплексном подходе, учитывающем позиции военных, правительственных ведомств, спецслужб и самих производителей.

С начала полномасштабного вторжения экспорт военной техники был практически приостановлен. Государственная служба экспортного контроля (ГСЭК) в основном отклоняла заявки производителей, ссылаясь на национальные интересы Украины. Однако ситуация начинает меняться.

Долгое время правительство избегало обсуждения возможности экспорта вооружений, однако, по информации ЭП, недавно в парламенте была создана специальная рабочая группа по разработке механизма выхода Украины на мировой рынок вооружений. Эта группа должна оценить риски и согласовать процедуры, позволяющие возобновить экспорт, не угрожая при этом национальной безопасности.

Сейчас обсуждаемая идея заключается в введении нового органа между производителем и ГСЭК, который бы анализировал каждую заявку на экспорт военной техники по определенным критериям и способствовал принятию окончательного решения. Народный депутат Александр Мариковский сообщил ЭП, что на основе предложений от представителей ВСУ состоялось заседание комитета по экономическому развитию, где обсуждались вопросы экспорта вооружений с участием Минобороны, ГСЭК, Минстратегпрома, Генштаба и других заинтересованных сторон.

"На комитете создали рабочую группу по наработке политик для решения вопросов, связанных с экспортом вооружений. Наш комитет отвечает за экономическую часть вопроса. Мы вместе с другими ведомствами и военными сядем за стол и будем договариваться: в какие страны можно экспортировать, какое оружие можем продавать, в какой форме должен быть изложен заказ, чтобы производитель мог гарантировать государству часть своих производственных мощностей, как они будут гарантировать, что не допустят утечки технологий за границу. на решение на уровне законодательства", – подытожил Мариковский.

Издание пишет, что необходимость пересмотра экспортной политики обусловлена ограниченными возможностями государства по закупкам. В 2024 году ожидаемый объем государственного оборонного заказа составляет около 6 млрд долларов, в то время как потенциал отечественной оборонной промышленности оценивается в 20 млрд долларов.

"Украинская оборонка уже настолько разогналась, что украинский бюджет не может загрузить производителей заказами на полную. Возможность украинского ОПК составляет около $20 млрд. При этом Украина имеет лишь $6 млрд на закупку вооружения. Грубо говоря, у нас работает только треть всех имеющихся станков". в стране — потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", — сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин.

В апреле Дания стала первой европейской страной, которая приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.

Открытие экспорта может стать ключевым фактором для развития оборонной промышленности Украины, позволяя более эффективно использовать производственные мощности и сохранить технологический потенциал страны.

Напомним, в настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.