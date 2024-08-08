"Укроборонпром" в 2023 году показал наибольший в мире рост дохода в сфере ОПК, войдя в топ-50: кто еще в рейтинге

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" впервые вошло в топ-50 компаний отрасли с самыми большими доходами в мире. В рейтинге производителей военной техники от Defense News, который в целом насчитывает 100 позиций, украинская госкомпания поднялась с 65-го на 49-е место.

При этом из всей сотни крупнейших оборонных компаний мира именно выручка "Укроборонпрома" выросла в 2023 году быстрее всего — на 72% (до 2,207 миллиарда долларов против 1,285 миллиарда в 2022 году).

Как прокомментировал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале, первое полугодие 2024 показало, что темпы роста поддерживаются и в текущем году.

Впрочем, он отметил, что попадание ни в один рейтинг не является целью "Укроборонпрома", а само бурное развитие компании вызвано именно критической необходимостью — войной с Россией.

"Цель всей украинской оборонки одна — производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов и сделать всех вторгшихся на нашу землю россиян хорошими россиянами. Быстро, качественно и эффективно", — написал чиновник.

По его словам, рейтинг показывает, что именно оборонная промышленность станет одним из важнейших экспортных направлений украинской экономики и "после победы именно Украина станет новым арсеналом свободного мира".

Кто вошел в топ-100 от Defense News

Отметим, что крупнейшей по выручке компанией отрасли ОПК в списке осталась американская Lockheed Martin (64,65 миллиарда долларов против 63,33 за 2022 год). На второе место поднялась Aviation Industry Corporation of China, доход которой подскочил за год на 45% — с 30,97 до 44,81 миллиарда долларов (наибольший абсолютный рост среди всех компаний в списке).

Впрочем, именно от оборонки последняя получила всего 38% дохода, в то время как у лидера рейтинга этот показатель составляет 96%. Следовательно, она же имела и самый большой совокупный доход среди участников рейтинга – 119,8 миллиарда долларов.

Соответственно, на третье и четвертое место упали американские RTX и Northrop Grumman – с доходом за прошлый год в 40,6 и 35,2 миллиарда долларов соответственно. На пятое поднялась другая американская компания General Dynamics (33,65 миллиарда долларов), а на шестое, соответственно, опустилась самолетостроительная Boeing (32,68 миллиарда долларов).

На 7-м месте осталась британская BAE Systems (доход за 2023 год – 27,55 миллиарда долларов). На 8-м оказалась China State Shipbuilding Corporation (21,16 миллиарда долларов), включенная в рейтинг впервые. Она подвинула на 9-е место другую китайскую корпорацию – China North Industries Group, у которой выручка упала на 9% до 16,61 миллиарда долларов.

На 10-м месте оказалась британская L3Harris Technologies с прошлогодним доходом в 15,55 миллиарда долларов, на 11-м – China Electronics Technology Group (включена впервые, 14,3 миллиарда долларов), на 12-м – China South Industries Group Corporation (13,77 миллиарда долларов), а на 13-м значится еще один производитель самолетов – нидерландско-французская Airbus (12,9 миллиарда долларов).

Немецкая Rheinmetall, активно сотрудничающая с Украиной, нарастила доход на 21% до 6,15 миллиарда долларов и заняла 20-е место. Общая же выручка всех 100 крупнейших мировых компаний ОПК составила 603,9 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к результатам 2022 года на 6,7%.

Почти половина компаний в списке (48) — американские, еще по шесть представляют Китай и Великобританию, по пять — Германию и Турцию. Российских производителей в нем нем нет.

Напомним, что в июне 2023 года государственный концерн "Укроборонпром" был преобразован в акционерное общество, 100% которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров.

Отметим также, что месяц назад компания открыла представительство в Вашингтоне, где планирует работать с американским бизнесом и экспертными организациями, с государственными и оборонными организациями, а также заниматься поддержкой проектов своих предприятий в США и странах-партнерах.