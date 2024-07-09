Теперь в США: "Укроборонпром" открыл представительство в Вашингтоне

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" открыло свое первое зарубежное представительство в столице США в Вашингтоне.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, представительство будет работать по трем ключевым направлениям. Первое – взаимодействие с бизнесом и экспертными организациями. Второе – сотрудничество с государственными органами и оборонными организациями. Третье – поддержка проектов предприятий "Укроборонпрома" в США и странах – партнерах.

"Мы благодарны американским партнерам за поддержку и считаем, что работа представительства является важным шагом для укрепления нашего сотрудничества. Сейчас у украинских компаний уже есть ряд принципиальных договоренностей с американскими коллегами. Наличие представительства "Укроборонпрома" в США позволит ускорить их реализацию и усилить интеграцию к оборонно-промышленной базе НАТО", – отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

В чем будет состоять работа "Укроборонпрома" в Вашингтоне

Как отмечают в компании, "Укроборонпром" будет вести поиск инвестиционных возможностей и потенциальных военно-технических партнеров США. Также это будет поиск и оценка новейших технологий и инновационных разработок, обеспечение взаимодействия между украинскими и иностранными командами для эффективного внедрения технологий и управления совместными предприятиями.

"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с американскими оружейниками, которое способствует трансферу технологий, развитию совместных проектов и привлечению инвестиций. Это могут быть направления боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, РЭБ и т.д.", - рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, добавив, что США являются одним из ключевых союзников Украины, поэтому принципиально важно сделать оборонно-промышленные комплексы как можно ближе друг к другу.

"Мы настроены на конструктивный диалог и приглашаем оружейные компании США для дальнейшего сотрудничества", - отметил он.

По словам главы наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давида Ломджария, взаимодействие с американскими производителями вооружений имеет решающее значение для создания мощного и современного украинского ОПК.

Напомним, в июне "Укроборонпром" объявил о создании совместного предприятия с одной из ведущих американских компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений Amentum Services.

Украина наращивает производство оружия

Благодаря плодотворному международному партнерству, "Укроборонпром" постепенно усиливает свое бронетанковое направление. 10 июня текущего года в рамках совместного предприятия по Rheinmetall открыт первый совместный цех по ремонту и производству немецкой бронетехники в Украине.

Также сообщалось, что предприятия "Укроборонпрома" не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин.

Кроме того, "Укроборонпром" подписал меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем – MBDA Deutschland.

А в январе 2024 года стало известно, что "Укроборонпром" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники.