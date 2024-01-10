"Укроборонпром" начинает сотрудничество с оборонными компаниями Литвы

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Сегодня, 10 января, во время визита президента Владимира Зеленского в Вильнюс были подписаны соответствующие письма о намерениях.

Согласно сообщению, партнерами являются литовские компании NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS, специализирующиеся на создании тепловизионных прицелов, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи и других областях.

"Мы продолжаем работать над углублением сотрудничества отечественной оборонки с инновационными иностранными компаниями, в частности, в сфере РЭБ и беспилотных систем. Это приближает нашу Победу и способствует дальнейшему развитию отечественного ОПК на пути к созданию в Украине Арсенала свободного мира", - отметил генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Сегодня стало известно, что Литва одобрила предоставление Украине долгосрочного пакета военной помощи в размере €200 млн.

В ноябре было объявленоо передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Также в тот месяц Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии новая партия военной помощи – речь шла о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.