Литва объявила о передаче новой партии вооружения для Украины

Украинской армии была доставлена новая партия военной помощи от Литвы. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны.

Речь идет о нескольких миллионах патронов и нескольких тысячах боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

В ведомстве отметили, что кроме передачи военной техники и снаряжения, Литва активно тренирует украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

При этом Вильнюс уже разработал долгосрочный план поддержки. На 2024-2026 годы для Украины предусмотрена военная помощь на 200 млн евро.

Помощь от Литвы

Литва, как и ряд других стран, поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

В частности, в ноябре было объявлено о передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Также в тот месяц Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

Помимо предоставления вооружения, Литва занимается ремонтом техники, поврежденной на войне. Сегодня, 15 декабря, Минобороны страны проинформировало, что вскоре в Украину вернут первые отлаженные танки Leopard 2.