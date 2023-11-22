22 ноября Литва передала Украине очередной пакет военной помощи для ВСУ.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы во время проведения 17-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн".

Согласно сообщению, Вооруженным силам Украины было доставлено 3 миллиона единиц патронов калибра 7,62×51 мм, представляющих собой винтовочно-пулеметные боеприпасы стран НАТО.

🇺🇦One more new package of military support from Lithuania has reached Ukraine today



🇱🇹@LTU_Army delivered 3 million units of 7.62×51 mm ammunition, remote detonation systems & winter equipment to the Ukrainian Armed Forces



Our commitment to assist Ukraine remains unbreakable pic.twitter.com/IkA508EMFL — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 22, 2023

Также ВСУ получили системы дистанционного подрыва и зимнего оборудования.

"Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым", - говорится в сообщении.

Помощь от Литвы

Напомним, 8 сентября Литва объявила, что в рамках оказания военной поддержки Украине передала еще 1,5 миллиона патронов.

Как отмечают в ведомстве, ранее Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, шведские зенитные пушки L70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, а также боеприпасы к гранатометам и миллионы патронов.

Еще Литва передала украинской армии пусковые установки средней дальности для ПВО NASAMS. Перед передачей пусковых установок украинские бойцы успели пройти комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и ремонтников.

Также Литва постоянно проводит обучение украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, напоминают в ведомстве.

Кроме того, в Литве решили перечислять в фонд развития сотрудничества штрафы, наложенные за несоблюдение международных и национальных санкций. Данные средства будут использованы для обновления Украины.