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Литва передала Украине очередной пакет военной помощи
22 ноября Литва передала Украине очередной пакет военной помощи для ВСУ.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы во время проведения 17-го заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн".
Согласно сообщению, Вооруженным силам Украины было доставлено 3 миллиона единиц патронов калибра 7,62×51 мм, представляющих собой винтовочно-пулеметные боеприпасы стран НАТО.
Также ВСУ получили системы дистанционного подрыва и зимнего оборудования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым", - говорится в сообщении.
Помощь от Литвы
Напомним, 8 сентября Литва объявила, что в рамках оказания военной поддержки Украине передала еще 1,5 миллиона патронов.
Как отмечают в ведомстве, ранее Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, шведские зенитные пушки L70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, а также боеприпасы к гранатометам и миллионы патронов.
Еще Литва передала украинской армии пусковые установки средней дальности для ПВО NASAMS. Перед передачей пусковых установок украинские бойцы успели пройти комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и ремонтников.
Также Литва постоянно проводит обучение украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организует экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, напоминают в ведомстве.
Кроме того, в Литве решили перечислять в фонд развития сотрудничества штрафы, наложенные за несоблюдение международных и национальных санкций. Данные средства будут использованы для обновления Украины.