Литва передала Украине пусковые установки NASAMS

Литва передала украинской армии пусковые установки средней дальности для ПВО NASAMS. Перед передачей пусковых установок украинские бойцы успели пройти комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и ремонтников.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Вместе с пусковыми установками NASAMS Литва также передала высококачественные аппараты, необходимые экипажам NASAMS. Значительный вклад в этот пакет поддержки Литвы внесло Министерство обороны Норвегии, дополнительно передавшего Украине вспомогательное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас отмечает, что Литва будет твердо придерживаться своих обязательств по поддержке Украины.

"Закупленные Литвой системы запуска ракет NASAMS будут интегрированы в подразделения управления огнем украинской армии, тем самым дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, подаренных Норвегией и США. Наша поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, мы призываем наших союзников услышать их также", – сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Отмечается, что для помощи Украине Минобороны Литвы заключило контракт с норвежской компанией Kongsberg на закупку переданных Украине пусковых установок NASAMS.

Помощь Украине везла литовская армия.

Согласно сообщению, общая стоимость военной поддержки Украины Литвой составляет около полумиллиарда евро. Кроме того, Литва вскоре планирует передать Украине еще один пакет военной помощи, который будет содержать боеприпасы для гранатометов, различную технику, а также оборудование, необходимое для зимнего сезона.

Напомним, ранее Литва уже передала Украине вертолеты Ми-8, шведские зенитные пушки L70 с боеприпасами, бронетранспортеры М113, а также боеприпасы к гранатометам и 1,5 миллиона патронов.

Кроме передачи военной техники и техники, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, организующей экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, напоминают в ведомстве.