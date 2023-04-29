Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли внедорожники и сухпайки для питания военных в полевых условиях. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки. Все это нужно для поддержки мобильности”, - написал Арвидас Анушаускас.

Tonight 🇱🇹 @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to 🇺🇦. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023

Напомним, в апреле министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 41 млн. евро.

Литовское правительство одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.

Также литовцы в месяц пожертвовали 14 миллионов евро на радары для Вооруженных сил Украины.

До этого жители Литвы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали деньги на морские дроны.

Как стало известно, правительство Литвы на протяжении 10 лет планирует направить на закупку вооружения более 3 миллиардов евро.