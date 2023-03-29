Литва присоединится к программе МВФ по помощи Украине

Литовское правительство в среду одобрило присоединение страны к участию в запланированной Международным валютным фондом программе финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов США.

Для этого в МВФ нужно подать заявление, подтверждающее предоставление финансовых гарантий фонда, пишет литовское издание LRT со ссылкой на Минфин страны.

Это политическое заявление, подтверждающее готовность стран продолжать поддерживать Украину, кроме Литвы, сделали страны G7 и Испания. Австрия, Бельгия, Польша и Нидерланды обсуждают этот вопрос.

"Литва последовательно поддерживает Украину в разных международных форматах. Финансовые гарантии, позволяющие утвердить широкомасштабную программу МВФ для Украины уже в ближайшее время, являются еще одним проявлением мощной поддержки западных партнеров", - говорится в сообщении.

Программа Фонда дополнит другие меры финансовой поддержки Украины, вводимые ЕС и западными партнерами. Она направлена на укрепление макроэкономической и финансовой стабильности Украины, а также внедрение долгосрочных структурных реформ.

В Международном валютном фонде завершают работу над четырехлетней программой кредитования Украины, общей суммой в 15,6 млрд долларов и вскоре объявят о ней. Ожидается, что исполнительный совет МВФ утвердит 48-месячную программу в пятницу.