Украина достигла договоренности с МВФ на уровне менеджмента о программе EFF на $15,6 млрд

Представители Украины и менеджмент Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) о наборе макроэкономических и финансовых политик, которые будут поддерживаться новой 48-месячной программой расширенного финансирования (EFF) на общую сумму SDR11,6 млрд (около $15,6 млрд).

Об этом 21 марта сообщила прессслужба МВФ и НБУ.

"EFF с запрошенным доступом в размере SDR11,6 млрд (около $15,6 млрд), или 577% квоты, нацелена на поддержку якорной политики украинских властей в сфере фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также на поддержку постепенного восстановления экономики, что продолжается, способствуя долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и путей Украины по вступлению в ЕС", – отмечается в сообщении МВФ.

Программу планируют разделить на два этапа:

первый – нацелен на удержание стабильности и рассчитан на 12-18 месяцев;

второй – с большими структурными реформами, нацелен на рост и евроинтеграцию.

Первая фаза, которая в настоящее время предусмотрена в течение первых 12-18 месяцев программы, будет опираться на PMB, чтобы укрепить фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую устойчивость.

на первом этапе усилия будут направлены на укрепление фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем:

усиление мобилизации поступлений;

отказ от эмиссионного финансирования и обеспечения чистого положительного финансирования с внутреннего долгового рынка;

поддержание финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, в частности, благодаря подготовке более глубокой оценки оздоровления банковского сектора и дальнейшей поддержке независимости центрального банка.

"На втором этапе внимание сместится на более масштабные реформы, направленные на закрепление макроэкономической стабильности, восстановление и восстановление Украины, усиление устойчивости и быстрый и длительный экономический рост, в частности, благодаря вступлению Украины в ЕС", - уточнили в НБУ.

Глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей отметил, что исходя из сложившейся ситуации, а именно продолжающаяся война в Украине персонал МВФ прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2023 году в диапазоне от -3% до +1%.

"Основными целями программы власти является поддержание экономической и финансовой стабильности в условиях исключительно высокой неопределенности, восстановление устойчивости долга и поддержка восстановления Украины на пути вступления в ЕС в послевоенный период", - подчеркнул Грей.

По его словам, программа была разработана в соответствии с новой политикой Фонда по кредитованию в условиях исключительно высокой неопределенности, и от доноров, включая G7 и ЕС, ожидаются надежные финансовые гарантии.

"В условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет нам профинансировать все критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить наше взаимодействие с другими международными партнерами", - прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Напомним, в феврале сотрудники МВФ по итогам работы своей миссии пришли к выводу, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. Достижение Кабмина в этом направлении кредитор оценил положительно.

Ранее, в декабре 2022 года, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением совета директоров (МПЗР) для Украины. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован сообщал, что если Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB) будет успешно пройдена, то в марте 2023 года может смениться обширной программой с финансированием.

Источник фото: ua.depositphotos.com