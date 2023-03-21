Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту про програму EFF на $15,6 млрд

Представники України і та менеджмент Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо набору макроекономічних та фінансових політик, які підтримуватимуться новою 48-місячною програмою розширеного фінансування (EFF) на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд).

Про це 21 березня повідомила пресслужба МВФ та НБУ.

"EFF із запитаним доступом у розмірі SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд), або 577% квоти, націлена на підтримку якірної політики української влади у сфері фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також на підтримку поступового відновлення економіки, що триває , сприяючи довгостроковому зростанню в контексті повоєнного відновлення та шляхів України щодо вступу до ЄС", – зазначається у повідомленні МВФ.

Програму планують розділити на два етапи:

перший — націлений на утримання стабільності та розрахований на 12-18 місяців;

другий – з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.

Перша фаза, яка в даний час передбачена протягом перших 12-18 місяців програми, спиратиметься на PMB, щоб зміцнити фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність.

На першому етапі зусилля спрямовуватимуться на зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом:

посилення мобілізації надходжень;

відмови від емісійного фінансування та забезпечення чистого додатного фінансування з внутрішнього боргового ринку;

підтримання фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, зокрема завдяки підготовці глибшої оцінки оздоровлення банківського сектору та подальшій підтримці незалежності центрального банку.

"На другому етапі увага зміститься на масштабніші реформи, спрямовані на закріплення макроекономічної стабільності, відновлення та відбудову України, посилення стійкості та швидке й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки вступу України до ЄС", - уточнили в НБУ.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей зазначив, що виходячи з ситуації, що склалася, а саме триваюча війна в Україні персонал МВФ прогнозує зростання реального ВВП України в 2023 році в діапазоні від -3% до +1%.

"Основними цілями програми влади є підтримання економічної та фінансової стабільності в умовах виключно високої невизначеності, відновлення стійкості боргу та підтримка відновлення України на шляху до вступу до ЄС у післявоєнний період", – наголосив Грей.

За його словами, програму було розроблено відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах виключно високої невизначеності, і від донорів, включаючи G7 та ЄС, очікуються надійні фінансові гарантії.

"В умовах рекордного дефіциту бюджету ця програма допоможе нам профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити нашу взаємодію з іншими міжнародними партнерами", — прокоментував прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у лютому співробітники МВФ за підсумками роботи своєї місії дійшли висновку, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Досягнення Кабміну на цьому напрямку кредитор оцінив позитивно.

Раніше, у грудні 2022 року Рада виконавчих директорів МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомляв, що якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.

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