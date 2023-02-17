Шанси України на повноцінну програму МВФ зростають: кредитор оголосив результати моніторингу на робочому рівні

Представники Міжнародного валютного фонду та української влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого та остаточного перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ. Це сигналізує про успішне завершення перегляду програми моніторингу України на робочому рівні.

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Про це повідомили пресслужби МВФ та Національного банку України.

Укладання угоди, яку ще має схвалити керівництво МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, що підтримується Фондом.

"Діяльність органів української влади під керівництвом PMB (Моніторинг програми за участю правління) була високою. Було досягнуто всіх кількісних та індикативних цілей, а також усіх структурних контрольних показників, що охоплюють фіскальну політику, управління та питання фінансового сектору", — повідомили в МВФ про результати моніторингу України на робочому рівні.

Серед досягнень української сторони – подання урядом до парламенту пакету податкових законів, спрямованих на збільшення надходжень, вжиття заходів Міністерством фінансів щодо усунення заборгованості, розробка концептуальної записки для системи соціального захисту, формування наглядової ради "Нафтогазу" та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектору.

Звернули увагу і на інші позитивні показники: у 2022 році економіка скоротилася на 30%, що є менш серйозним падінням, ніж очікувалося, а інфляція почала сповільнюватися. Разом з цим українська влада, на думку МВФ, досягає прогресу в реформах, спрямованих на зміцнення державного управління, боротьбу з корупцією та верховенства права, а також закладає основи для післявоєнного зростання.

Тому співробітники МВФ дійшли висновку, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Зокрема, необхідно просувати реформаторські ініціативи для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності приватного сектору, щоб допомогти закласти основу для міцного післявоєнного зростання на тлі прогресу на шляху вступу до ЄС.

Нагадаємо, місія МВФ працювала 13-17 лютого у Варшаві, щоб оцінити виконання Україною умов PMB.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України 20 грудня. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован повідомляв, що якщо Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB) буде успішно пройдена, то у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.