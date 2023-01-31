МВФ покращив прогнози для світової економіки на 2023 рік

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що темпи росту світової економіки сповільняться з 3.4% у 2022 році до 2,9% в 2023 році, а потім відновляться до 3,1% у 2024 році. Про це йде мова у повідомленні МВФ.

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"Цього року світова економіка сповільниться, а наступного року поновиться. За історичними мірками зростання залишиться слабким, оскільки боротьба з інфляцією та війна Росії в Україні стримують активність. Попри це, перспективи менш похмурі, ніж у нашому жовтневому прогнозі, і можуть бути поворотним моментом, коли зростання досягне дна, а інфляція знизиться", - йдеться в повідомленні.

У МВФ повідомляють, що економічне зростання виявилося напрочуд стійким у третьому кварталі 2022 року завдяки сильним ринкам праці, стійкому споживанню домогосподарств та бізнес-інвестиціям, а також кращій, ніж очікувалося, адаптації до енергетичної кризи в Європі. Показники інфляції також покращилася, при цьому загальні показники нині знижуються в більшості країн, навіть попри те, що базова інфляція, яка виключає волатильніші ціни на енергоносії та харчові продукти, ще не досягла піку в багатьох країнах.

В інших країнах раптове відкриття Китаю прокладає шлях швидкого відновлення активності. І глобальні фінансові умови покращилися, оскільки інфляційний тиск почав знижуватися. Це, а також ослаблення долара США в порівнянні з його листопадовим максимумом, принесли невелике полегшення країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються.

"Відповідно, ми трохи підвищили наші прогнози зростання на 2022 та 2023 роки. Світове зростання уповільниться з 3,4 відсотка у 2022 році до 2,9 відсотка у 2023 році, а потім відновиться до 3,1 відсотка у 2024 році", - повідомляють у МВФ.

На Індію та Китай в 2023 році припадатиме половина всього економічного росту світової економіки в порівнянні з лише 10% на США та ЄС разом взяті.

У країнах з розвиненою економікою уповільнення буде більш вираженим: з 2,7 відсотка минулого року до 1,2 відсотка та 1,4 відсотка у цьому та наступному роках. Дев'ять із 10 країн із розвиненою економікою, швидше за все, знизять темпи зростання.

Зростання у США сповільниться до 1,4 відсотка у 2023 році, оскільки підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи впливає на економіку. Умови в зоні євро складніші, незважаючи на ознаки стійкості до енергетичної кризи, м'яку зиму та щедру фінансову підтримку. В умовах посилення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком та негативного шоку умов торгівлі через підвищення цін на імпортовані ним енергоносії ми очікуємо, що цього року зростання досягне мінімального рівня 0,7 відсотка.

Країни з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, як група вже досягли дна, і очікується, що темпи їх зростання цього і наступного року незначно зростуть до 4 відсотків і 4,2 відсотка.

Обмеження та спалахи COVID-19 у Китаї знизили активність минулого року. Наразі, коли економіка знову відкрита, ми бачимо відновлення зростання до 5,2% цього року у міру відновлення активності та мобільності.

Індія залишається яскравою плямою. Разом із Китаєм цього року на нього припадатиме половина глобального зростання порівняно з лише однією десятою на США та зону євро разом узятих. Очікується, що глобальна інфляція знизиться цього року, але навіть до 2024 року прогнозована середньорічна загальна та базова інфляція все ще будуть вищими за допандемічний рівень більш ніж у 80 відсотках країн.

Нагадаємо, на всесвітньому економічному форумі в Давосі аналітики ВЕФ у своїй доповіді зазначили, що у 2023 році разом зі старими ризиками для глобальної економіки, такими як інфляція, збільшення вартості життя, торгові війни, відтік капіталу з ринків, що розвиваються, а також формування ознак ядерної загрози, на глобальну економіку впливатимуть такі негативні фактори як нестійкий рівень боргу, нова ера слабкого зростання, низькі глобальні інвестиції та деглобалізація, занепад розвитку людського потенціалу після десятиліть прогресу.