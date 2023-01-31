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Экономика
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МВФ улучшил прогнозы для мировой экономики на 2023 год

МВФ улучшил прогнозы для мировой экономики на 2023 год

Международный валютный фонд прогнозирует, что темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году, а затем возобновятся до 3,1% в 2024 году. Об этом говорится в сообщении МВФ.

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"В этом году мировая экономика замедлится, а в следующем году возобновится. По историческим меркам рост останется слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине сдерживают активность. Несмотря на это, перспективы менее мрачны, чем в нашем октябрьском прогнозе, и могут быть поворотным моментом, когда рост достигнет дна, а инфляция снизится", – говорится в сообщении.

В МВФ сообщают, что экономический рост оказался удивительно устойчивым в третьем квартале 2022 года благодаря сильным рынкам труда, устойчивому потреблению домохозяйств и бизнес-инвестициям, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе. Показатели инфляции также улучшились, при этом общие показатели в настоящее время снижаются в большинстве стран, даже несмотря на то, что базовая инфляция, исключающая более волатильные цены на энергоносители и пищевые продукты, еще не достигла пика во многих странах.

В других странах внезапное открытие Китая прокладывает путь быстрого возобновления активности. И глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление начало снижаться. Это, а также ослабление доллара США по сравнению с его ноябрьским максимумом, принесли небольшое облегчение странам с формирующимся рынком и развивающимся странам.

"Соответственно, мы немного повысили наши прогнозы роста на 2022 и 2023 годы. Мировой рост замедлится с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году, а затем восстановится до 3,1% в 2024 году", - сообщают в МВФ.

Фото 2 — МВФ улучшил прогнозы для мировой экономики на 2023 год
На Индию и Китай в 2023 году придется половина всего экономического роста мировой экономики по сравнению с лишь 10% на США и ЕС вместе взятые.

В странах с развитой экономикой замедление будет более выраженным: с 2,7% в прошлом году до 1,2% и 1,4% в этом и следующем годах. Девять из 10 стран с развитой экономикой, скорее всего, снизят темпы роста.

Рост в США замедлится до 1,4% в 2023 году, поскольку повышение процентной ставки Федеральной резервной системы влияет на экономику. Условия в зоне евро более сложны, несмотря на признаки устойчивости к энергетическому кризису, мягкую зиму и щедрую финансовую поддержку. В условиях усиления денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и негативного шока условий торговли из-за повышения цен на импортируемые им энергоносители мы ожидаем, что в этом году рост достигнет минимального уровня 0,7 процента.

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны как группа уже достигли дна, и ожидается, что темпы их роста в этом и следующем году незначительно возрастут до 4 процентов и 4,2 процента.

Ограничения и вспышки COVID-19 в Китае снизили активность в прошлом году. Теперь, когда экономика вновь открыта, мы видим возобновление роста до 5,2% в этом году по мере возобновления активности и мобильности.

Индия остается ярким пятном. Вместе с Китаем в этом году на него будет приходиться половина глобального роста по сравнению с одной десятой на США и зону евро вместе взятых. Ожидается, что глобальная инфляция снизится в этом году, но даже к 2024 году прогнозируемая среднегодовая общая и базовая инфляция все еще будут выше допандемического уровня более чем в 80 процентах стран.

Фото 3 — МВФ улучшил прогнозы для мировой экономики на 2023 год

Напомним, на всемирном экономическом форуме в Давосе аналитики ВЭФ в своем докладе отметили, что в 2023 году вместе со старыми рисками для глобальной экономики, такими как инфляция, увеличение стоимости жизни, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, а также формирование признаков ядерной угрозы, на глобальную экономику будут влиять такие негативные факторы, как неустойчивый уровень долга, новая эра слабого роста, низкие глобальные инвестиции и деглобализация, упадок развития человеческого потенциала после десятилетий прогресса.

Автор:
Степан Крьока