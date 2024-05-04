Київ став містом-побратимом із ще однією європейською столицею

Сьогодні, 3 травня, Київ став містом-побратимом із ще одним європейським містом — столицею Хорватії Загребом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем вони підписали під час саміту мерів європейських міст у Парижі.

Загреб став 14-им містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Кличко подякував друзям та партнерам, які підтримують, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною.

Які міста є побратимами Києва

У листопаді 2023 року на Київському інвестиційному форумі у Брюсселі, мер столиці Віталій Кличко підписав угоду про співпрацю між Києвом та столицею Європейського Союзу.

Також Київ та іспанська Барселона стали містами-побратимами. До цього переліку доєднався і Мадрид.

Київська міська рада проголосувала за позбавлення цього статусу Мінська через співучасть Білорусі у російській військовій агресії проти України.

Наразі побратимами Києва, згідно з даними на сайті мерії, є також такі міста світу: Анкара, Астана, Афіни, Ашгабат, Баку, Белград, Берлін, Берн, Бішкек, Бразиліа, Братислава, Брюссель, Будапешт, Буенос-Айрес, Варшава, Відень, Вільнюс, Гавана, Гельсінкі, Гуанчжоу, Джакарта, Единбург, Єреван, Єрусалим, Женева, Кишинів, Кіото, Краків, Лейпциг, Ліма, Лісабон, Мехіко, Мюнхен, Оденсе, Ош, Париж, Пекін, Подгориця, Познань, Преторія, Рига, Рим, Ріо-де-Жанейро, Сантьяго-де-Чилі, Софія, Стокгольм, Сучжоу, Таллінн, Тампере, Ташкент, Тбілісі, Тирана, Торонто, Тріполі (Лівія), Тулуза, Ухань, Флоренція та Чикаго.