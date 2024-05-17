Honda інвестує $65 млрд у розвиток технологій електромобілів

Honda Motor Co. оголосила про плани щодо збільшення інвестицій в технології електромобілів приблизно до 10 трильйонів ієн (65 мільярдів доларів) протягом 10 років.

Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що Honda вкладатиме гроші у розвиток технологій електрокарів до 2030 фінансового року.

Очікується, що інвестиції будуть спрямовані на підвищення конкурентоспроможності японського автовиробника із потужними зарубіжними конкурентами, такими як Tesla Inc. та китайська BYD Co.

Honda прагне збільшити частку електромобілів та автомобілів на паливних елементах до 100% від загального обсягу продажів нових автомобілів до 2040 року.

Генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе розповів, що індустрія електромобілів все ще перебуває в зародковому стані, але "у довгостроковій перспективі перехід на електромобілі відбуватиметься неухильно".

Автовиробник заявив, що до 2030 року випустить сім моделей своєї нової серії електромобілів Honda 0 по всьому світу, починаючи від невеликих автомобілів і закінчуючи великими позашляховиками.

Японські автовиробники планують наздогнати зарубіжних конкурентів

Японські автовиробники, які вважаються відстаючими на ринку електромобілів, сповнені рішучості наздогнати зарубіжних конкурентів.

У березні Honda заявила, що розглядає можливість співробітництва із головним конкурентом Nissan Motor Co. з приводу електромобілів та програмного забезпечення.

Nissan планує інвестувати 2 трильйони ієн (11 млн доларів) в електрифікацію та пов'язані з нею технології протягом п'яти років.

Toyota Motor Corp. заявила в травні 2023 року, що інвестує 5 трильйонів ієн (32,5 млрд доларів) в електромобілі та акумулятори до 2030 року.

Разом з тим, автомобільний концерн Tesla планує витратити у 2024 році понад 500 мільйонів доларів на розширення мережі швидкої зарядки.

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