Tesla витратить $500 млн на розширення мережі зарядних станцій

Автомобільний концерн Tesla витратить у 2024 році понад 500 мільйонів доларів на розширення мережі швидкої зарядки.

Про це заявив генеральний директор компанії Ілон Маск, передає Reuters.

"Цьогоріч Tesla витратить понад 500 мільйонів доларів на розширення нашої мережі Supercharger, щоб створити тисячі нових зарядних пристроїв", - написав Маск у соцмережі X.

Він додав, що це стосується лише нових об'єктів і розширень, не рахуючи експлуатаційних витрат, які є набагато вищими.

Видання повідомило, що днями було раптово звільнено співробітників, які керували напрямком зарядки електромобілів. За словами Маска, Tesla планує розширити мережу Supercharger, але повільнішими темпами.

"Рішення Маска скоротити команду, яка займається зарядкою електромобілів, заважає планам з розгортання нових станцій швидкої зарядки і може затримати зусилля президента США Джо Байдена з електрифікації американських автомагістралей", - пише агентство.

Також зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена виділила штатам $5 млрд протягом пʼяти років на будівництво 500 000 зарядних станцій для електромобілів у рамках Національної програми інфраструктури електромобілів, і Tesla досі була одним із найбільших отримувачів цих федеральних коштів.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Tesla планує звільнити понад 10% своєї робочої сили в усьому світі, оскільки бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі. Загалом у компанії налічується 140 473 співробітників у всьому світі.

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