Tesla потратит $500 млн на расширение сети зарядных станций

Автомобильный концерн Tesla потратит в 2024 году более 500 миллионов долларов на расширение сети быстрой зарядки.

Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск, передает Reuters.

"В этом году Tesla потратит более 500 миллионов долларов на расширение нашей сети Supercharger, чтобы создать тысячи новых зарядных устройств", – написал Маск в соцсети X.

Он добавил, что это касается только новых объектов и расширений, не считая эксплуатационных расходов, которые намного выше.

Издание сообщило, что на днях были внезапно уволены сотрудники, руководившие направлением зарядки электромобилей. По словам Маска, Tesla планирует расширить сеть Supercharger, но более медленными темпами.

"Решение Маска сократить команду, занимающуюся зарядкой электромобилей, мешает планам по развертыванию новых станций быстрой зарядки и может задержать усилия президента США Джо Байдена по электрификации американских автомагистралей", - пишет агентство.

Также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена выделила штатам $5 млрд за пять лет на строительство 500 000 зарядных станций для электромобилей в рамках Национальной программы инфраструктуры электромобилей, и Tesla до сих пор была одним из крупнейших получателей этих федеральных средств.

Напомним, в апреле стало известно, что Tesla планирует уволить более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили. В общей сложности в компании насчитывается 140 473 сотрудников во всем мире.

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