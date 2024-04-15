Tesla уволит более 10% сотрудников во всем мире из-за падения продаж

Крупнейший в мире автопроизводитель компания Tesla планирует уволить более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили. В общей сложности, в компании насчитывается 140 473 сотрудников во всем мире.

Об этом пишет Reuters.

Некоторые сотрудники уже были уведомлены об увольнении.

"Когда мы готовим компанию к нашей следующей фазе роста, очень важно рассмотреть каждый аспект компании для сокращения затрат и повышения производительности. В рамках этих усилий мы приняли тяжелое решение сократить количество персонала более чем на 10% во всем мире", - рассказал генеральный директор Tesla Илон Моск.

Издание пишет, что после такого заявления акции компании упали на 0,3%. В целом в этом году акции упали примерно на 31%, при этом акции таких производителей как Toyota Motor и General Motors выросли на 45% и 20% соответственно благодаря медленному переходу потребителей от традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Отмечается, что такие увольнения являются признаком того, что руководство Tesla ожидает сохранения слабого спроса на авто.

Снижение цены не помогло поднять спрос

Планируемые сокращения рабочих мест произошли после того, как Tesla в этом месяце сообщила, что ее глобальные поставки автомобилей в первом квартале упали впервые за почти четыре года, поскольку снижение цен не помогло поднять спрос.

Tesla, отчитывающаяся о квартальных прибылях 23 апреля, готовится к замедлению в 2024 году после лет стремительного роста продаж.

Производитель электромобилей медленно обновлял свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки подорвали аппетит потребителей к дорогим автомобилям, тогда как конкуренты в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, выпускают более дешевые модели.

В этом месяце агентство Reuters сообщило, что Tesla упразднила давно обещанный недорогой автомобиль, на который инвесторы рассчитывали, чтобы стимулировать рост массового рынка.

Компания стремится повысить свою маржу, которая была снижена из-за неоднократного снижения цен, особенно в Китае, где она сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны местных конкурентов, включая лидера рынка BYD, опередившего американскую компанию как крупнейшего в мире производителя электромобилей в четвертом квартале, и новый участник Xiaomi.

Отмечено, что в четвертом квартале Tesla зафиксировала валовую прибыль в 17,6%, что является самым низким показателем более чем за четыре года.

Кроме того, Tesla сокращает изменения на производстве Cybertruck. Ранее на фабрике в Остине были 12-часовые смены, с 6 утра до 6 вечера и с 6 вечера до 6 утра. Теперь они будут по 11 часов днем и по 10,5 часов ночью — с 6 утра до 5 вечера и с 6 вечера до 4:30 утра. Это делается исходя из экономии.

Добавим, ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшения репутации основателя компании миллиардера Илона Маска.